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تنسيقات "سيِّدتي نت" لتتألقي باللون الأزرق هذا الموسم

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تنسيقات "سيِّدتي نت" لتتألقي باللون الأزرق هذا الموسم تنسيقات "سيِّدتي نت" لتتألقي باللون الأزرق هذا الموسم

الخميس 29-05-2014 14:40

كان اللون الأزرق بتنوع درجاته من أبرز الألوان التي ظهرت على منصات العروض في موسم ربيع وصيف 2014، كما زيّن العديد من الإطلالات التي شوهدت على السجادة الحمراء في الفترة الأخيرة، لذلك أردنا أن نركز على هذا اللون تحديداً لننسق إطلالات مختلفة تستوحي منها ما يناسب إطلالتك في الصيف.

كثيرة هي الألوان التي تتناسب مع اللون الأزرق، فمثلاً: يمكنك تنسيقه مع اللون الأبيض لتحصلي على لوك عصري وبسيط، ولتزيدي من عامل الأنوثة في إطلالتك نسقي هذا اللون مع الوردي أو الطبعات الموردة، ولا تحصري إطلالتك بألوان معينة بل قومي بتنسيقه مع البرتقالي والأخضر والأصفر وغيرها من الألوان لتحصلي على لوك متجدد ومختلف في كل مرة.

يمكن ارتداء اللون الأزرق في جميع المناسبات، فلقضاء المهام اليومية ولقاء الصديقات اختاري الجينز الأزرق مع إكسسوارات بنفس اللون لتحصلي على لوك مريح، أو اختاري تنورة قصيرة مع توب أزرق جميل وأكملي إطلالتك بعقد لافت لتكوني متألقة، أما في السهرات الليلية فاختاري إطلالة كإطلالات نجمات هوليوود بفستان أزرق طويل ونسقيه مع مجوهرات فضية لإطلالة ملكية ساحرة.

شاهدي تنسيقات "سيِّدتي نت" المختلفة باللون الأزرق، واختاري الأجمل بينها.

 

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