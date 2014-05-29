الأقصر تستضيف معرض الوادي الخامس للزراعات الحديثة أول يونيو

تستضيف محافظة الأقصر للعام الخامس على التوالي معرض الوادى للزراعات الحديثة ، والمقرر افتتاحه يوم الأحد القادم الموافق 1 يونيه وتستمر فعالياته حتى 3 يونيه القادم ، تحت رعاية الدكتور “أيمن فريد أبو حديد” وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر ، بالتنسيق مع مؤسسة عالم الزراعة للخدمات والاستشارات الزراعية ومديرية الزراعة بالأقصر.

ويبدأ المعرض فعاليات دورته الخامسة بمشاركة كبرى الشركات الزراعية التى تتنافس فى تقديم أحدث ما لديها من تقنيات متطورة للنهوض بالكفاءة الإنتاجية للفدان خاصة وبالقطاع الزراعى عامة.

يتم عقد العديد من الندوات العلمية للتنمية الزراعية المستدامة على هامش فعاليات معرض الوادى للزراعات الحديثة للسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام.

وأوضح المهندس خالد عبد الراضى مدير مديرية الزراعة بالأقصر ، أن المؤتمر يهدف إلى الربط بين المزارعين والمستثمرين والمصدرين ومقدمى الخدمات ومدهم بإحتياجاتهم من المدخلات الزراعية وتطوير أعمالهم لزيادة دخولهم ورفع القيمة المضافة لمنتجاتهم.