وصول ربع مليون طن بضائع لموانئ السويس خلال أسبوع

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت وغادر من خلالها ربع طن خلال أسبوع .

وأضاف عبر بيان إعلامي عن حركة البضائع و الركاب الواردة و الصادرة عبر مواني البحر الأحمر فى الفترة من 23 حتى 29 مايو وهي الفترة قبل وخلال وبعد الأنتخابات الرئاسية ، حيث وصل 193419.78 طن بضائع وغادر 105891.22 طن بإجمالي 299311 طن .

وفى حركة الركاب، وصل 5368 وغادر 4936 باجمالي 10304 راكب ، وفى رحلات العمرة وصل 590 وغادر 1890 بإجمالي 2480معتمر ، وفى حركة البوتجاز وصل 18464طن ووصل شاحنات تريلا 119 وبرادات 199 وتريلات 454 وسيارات 1036 سيارة وغادر 69000 طن.