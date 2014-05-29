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وصول ربع مليون طن بضائع لموانئ السويس خلال أسبوع

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وصول ربع مليون طن بضائع لموانئ السويس خلال أسبوع وصول ربع مليون طن بضائع لموانئ السويس خلال أسبوع

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت وغادر من خلالها ربع طن  خلال أسبوع .

وأضاف عبر بيان إعلامي عن حركة البضائع و الركاب الواردة و الصادرة عبر مواني البحر الأحمر فى الفترة من 23 حتى 29 مايو وهي الفترة قبل وخلال وبعد الأنتخابات الرئاسية ، حيث وصل 193419.78 طن بضائع وغادر 105891.22 طن بإجمالي 299311 طن .

وفى حركة الركاب، وصل 5368 وغادر 4936 باجمالي 10304 راكب ، وفى رحلات العمرة وصل 590 وغادر 1890 بإجمالي 2480معتمر ، وفى حركة البوتجاز وصل 18464طن ووصل شاحنات تريلا 119 وبرادات 199 وتريلات 454 وسيارات 1036 سيارة وغادر 69000 طن.

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