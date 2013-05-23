إصابة عاملين في مشاجرة مع الأهالي بإحدي محطات الوقود بسوهاج

أصيب عاملين بإحدي محطات الوقود بسوهاج في مشاجرة مع عدد من الأهالى بسبب رفض العمال تعبئة كمية من البنزين داخل الجراكن بالمخالفة للتعليمات .

تلقي اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج اخطاراً من قسم ثانى سوهاج ، يفيد بوقوع مشاجرة بمحطة لتموين السيارات بشارع سوهاج _أسيوط .بدائرة المركز

بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول :- هانى حامد محمد 28 سنة عامل بمحطة لتموين السيارت ، ومقيم بناحية القنابرة بسوهاج ، مصاباً بكسر بأصبع اليد ، وائل حامد محمد 29 سنة عامل بالمحطة ،مقيم بناحية المخبز الألى ، مصاباً بكدمات وتورم بالساق وجروح متفرقة بالجسم .

أما الطرف الثانى من المشاجرة:- حماده هاشم أبو المجد ، محى جمال أبو المجد ، جمال أبو المجد ، عصمت عمر ابو المجد ،محمد محمد أبو المجد ،عمر محمود أبو المجد ،ممدوح بكرى أبو المجد ، هانى أبوالمجد ، وآخرين جاري ضبطهم ، وجميعهم يقيمون بناحية نجع الحمل دائرة مركز .

وبسؤال الطرف الأول إتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لرفضهما تعبئة كمية من البنزين داخل جراكن كانت لديهم بالمخالفة للتعليمات .

نتج عن المشاجرة تلفيات بالمحطة عبارة عن كسر عدد 3 طلمبة تموين وكسر مكتب خشبي ولوح زجاجي بالمحطة .

كلفت إدراة البحث بالتحرى فى الواقعة وظروفها وضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3696 جنح القسم ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .