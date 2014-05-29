بالصور.. تامر حسنى يقوم بتصوير عدة مشاهد “فرق توقيت” بإحدى فيلات المنصورية

كتبت رباب يوسف القعيد

يختتم النجم تامر حسني بعض مشاهد مسلسل فرق توقيت باحدي فيلات المنصوريه وهى المشاهد الداخليه للمسلسل علي ان يعود الي التصوير الخارجي من بدايه الاسبوع القادم

تدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى كوميدى حول علاقة الرجل بالمرأة من منظور معاصر ،وكيف تطورت العلاقات الإنسانية والعاطفية والإجتماعية داخل المجتمع من خلال مجموعة من قصص الحب التى يكون محورها بطل المسلسل وهو شاب يخوض العديد من التجارب العاطفية ويتعرض لمواقف كثيرة ، يبرز من خلالها كيف أصبحت طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة فى الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أنه تم تغير اسمه من “ياسين”إلى إسم “فرق توقيت” وليس “ياسين” حيث تم تسويقه بهذا الإسم وهو ثانى عمل درامى للنجم تامر حسنى بعد مسلسل “أدم “الذى عرض فى رمضان من قبل

“فرقت توقيت ” يشارك فى بطولته نيكول سابا وأحمد السعدنى وشيرى عادل وتأليف محمد سليمان وإخراج إسلام خيرى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل