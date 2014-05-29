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تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة عقب 10 دقائق من اكتسائها اللون الأخضر

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تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة عقب 10 دقائق من اكتسائها اللون الأخضر تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة عقب 10 دقائق من اكتسائها اللون الأخضر

البورصة المصرية

افتتحت مؤشرات البورصة جلسة تداول اليوم على صعود جماعي عقب إعلان النتائج الأولية لفرز أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والتي أشارت إلى اكتساح المرشح الرئاسي عبد الفتاح ، ولكن سرعان ما تحول صعود المؤشرات  إلى الهبوط المفاجئ لجميع المؤشرات، بقيادة المؤشر الرئيسي عقب 10 دقائق من بداية الجلسة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97%، بمقدار 82 نقطة، ليسجل 8,455.43 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.45%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 602.71 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.48%، بمقدار 5 نقاط، ليسجل 1,053.46 نقطة.

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