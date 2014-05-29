أوبرا وينفري تودع مايا أنجيلو بكلمات مؤثرة

أعربت الإعلامية Oprah Winfrey عن حزنها الشديد لخسارة الكاتبة والشاعرة الأمريكية Maya Angelou ، التي توفيت عن عمر ناهز 86 عاماً إثر تدهور حالتها الصحية.

وقالت Winfrey إن Angelou كانت لها بمثابة أم وأخت وصديقة، كما واكبتها ودعمتها خلال أهم سنوات حياتها، وعلمتها الثقة وحب العطاء.

وأضافت " Maya Angelou كتبت الكثير وحازت على العديد من الجوائز، إنما أكثر ما لفتني إليها لم يكن ما كتبته أو قالته، بل الحياة التي كانت تعيشها بهدوء تام وثقة كبيرة".

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