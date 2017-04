Angelina Jolie في الصالات العربية

Maleficent و A Million Ways to Die in the West و Chef و The Angriest Man in Brooklyn هي أربعة أفلام بدأ عرضها في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

Maleficent

Maleficent هي الشخصية الشريرة التي عرفها الجمهور في فيلم أنتجته شركة Walt Disney Pictures عام 1959 بعنوان Sleeping Beauty. في هذا الفيلم سنشاهد القصة من وجهة نظر Maleficent والسبب الذي كان وراء تحوّلها الى جنيّة شريرة وإطلاقها لعنتها الشهيرة على الأميرة Aurora. Maleficent هو فيلم عائلي بامتياز من بطولة Angelina Jolie و Elle Fanning سيستمتع بمشاهدته الصغار ولكبار يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان

A Million Ways to Die in the West

بعد نجاح فيلمه Ted عام 2012، يعود كاتب السيناريو والممثل والمخرج Seth MacFarlane مع فيلم كوميدي جديد تجري أحداثه في الغرب الأميركي وتحديداً في ولاية Arizona الأميركية عام 1882 حيث الموت يحصد الناس يومياً بطريقة غريبة!!! هناك سنتعرّف على راعي الخراف Albert الذي يعاني من صدمة عاطفية بعد هجر حبيبته Louise له. ومع وصول Anna الى المدينة ستحاول هذه الأخيرة مساعدته لتخطي أزمته ... لكن كيف ستكون ردّة فعل Albert عندما يعلم أن Anna هي زوجة أخطر رجل في الغرب الأميركي الذي قرر بدافع الغيرة تصفيته جسدياً؟ A Million Ways to Die in the West فيلم من بطولة Charlize Theron و Amanda Seyfried و Liam Neeson يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Chef

الملفت في هذا الفيلم هي مجموعة الممثلين المشاركين في بطولته وهمRobert Downey Jr. و Scarlett Johansson و Sofía Vergara و Dustin Hoffman و Jon Favreau الذي كتب أيضاً السيناريو وأنتج وأخرج الفيلم. عندما يتم الاستغناء عن الشيف Carl Casper من المطعم الشهير الذي كان يديره بنجاح في لوس أنجلس، يقرر هذا الأخير العودة الى Miami لتأسيس مطعم متنقّل يطلق عليه اسم El Jefe Cubanos سيعود من خلاله للتجوال في شوارع لوس أنجيليس ليثبت للعالم كله وبدعم من عائلته براعته في الطهي. Chef فيلم كوميدي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ولبنان.

The Angriest Man in Brooklyn

يعود الممثل المخضرم Robin Williams مع فيلم جديد يشارك في بطولته أيضاً كل من Mila Kunis، Peter Dinklage و James Earl Jones مقتبس عن رواية The 92 Minutes of Mr. Baum للكاتب Assi Dayan وتولّى إخراجه Phil Alden Robinson. تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى Henry Altmann يعلمه طبيبه عن طريق الخطأ أن أمامه 90 دقيقة من عمره فقط. أمام هذا الواقع المرير سيحاول Henry تصحيح كل الأخطاء التي اقترفها في حياته تجاه زوجته و أخيه وأصدقائه في الدقائق المتبقية له قبل وفاته. The Angriest Man in Brooklyn فيلم يجمع بين الكوميديا والدراما يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.