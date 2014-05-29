أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجار الله : صباحي رجل وطني وقد يتولي منصب نائب الرئيس

Google+ Print
الجار الله : صباحي رجل وطني وقد يتولي منصب نائب الرئيس الجار الله : صباحي رجل وطني وقد يتولي منصب نائب الرئيس

حمدين صباحي

وجه أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، رسالة إلى سلمى صباحي، قائلا فيها: ”أبوكِ رجل وطني وقد لبى نداء وطنه، وأصبح الآن علم من أعلام ، وقد يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، وإن إعلان ترشحه بطولة سيقيمها تاريخ مصر السياسي”، على حد قوله. وقال الجار الله، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، عقب إعلان المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية، إن ”حمدين صباحي دخل تاريخ مصر المتجه للنقاء السياسي وأنه سيبقى علما من أعلام مصر ولن تتخلى عنه مصر”، مؤكداً أن هناك أوساط خليجية علمت أن حمدين صباحي لن يكون بعيدًا عن خدمة مصر في موقع قيادي وقد يتولى منصب نائب الرئيس – على حد قوله . وأضاف أن هناك أوساط خليجية تابعت الانتخابات المصرية وقالت هذا ما توقعناه، لافتاً إلى أن ”الأوساط مرتاحة أن المشير حصل على أصوات ضعف أصوات الرئيس المعزول”. وأوضح رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، ”ارتحنا هنا في الخليج من الذين صوتوا أعدادهم قريبة من أعداد الذين ثاروا في الثلاثين يونيو”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب