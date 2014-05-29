الجار الله : صباحي رجل وطني وقد يتولي منصب نائب الرئيس

وجه أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، رسالة إلى سلمى صباحي، قائلا فيها: ”أبوكِ رجل وطني وقد لبى نداء وطنه، وأصبح الآن علم من أعلام مصر، وقد يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، وإن إعلان ترشحه بطولة سيقيمها تاريخ مصر السياسي”، على حد قوله. وقال الجار الله، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، عقب إعلان المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية، إن ”حمدين صباحي دخل تاريخ مصر المتجه للنقاء السياسي وأنه سيبقى علما من أعلام مصر ولن تتخلى عنه مصر”، مؤكداً أن هناك أوساط خليجية علمت أن حمدين صباحي لن يكون بعيدًا عن خدمة مصر في موقع قيادي وقد يتولى منصب نائب الرئيس – على حد قوله . وأضاف أن هناك أوساط خليجية تابعت الانتخابات المصرية وقالت هذا ما توقعناه، لافتاً إلى أن ”الأوساط مرتاحة أن المشير السيسي حصل على أصوات ضعف أصوات الرئيس المعزول”. وأوضح رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، ”ارتحنا هنا في الخليج من الذين صوتوا أعدادهم قريبة من أعداد الذين ثاروا في الثلاثين يونيو”.