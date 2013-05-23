افتتاح طريق الكباش بالأقصر الموسم الشتوي القادم

قام الدكتور أحمد عيسي وزير الأثار بزيارة محافظة الأقصر حيث قام بجولة علي المناطق الأثرية رافقه خلالها الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر حيث تفقدا الوضع بالنسبة لعدد من المواقع الأثرية التي تم اكتشافها حديثاً .

كما تفقدا مشروع كشف طريق الكباش والاعمال الخاصة بترميمه بما يسمح بإفتتاحه في بداية الموسم الشتوي القادم في شهر اكتوبر ، مع بعض المواقع الأثرية الأخري مثل معبدي موت وايزيس بالبر الغربي بالأقصر.

وشملت جولة الوزير بالمحافظة تفقد عدد من المناطق الأثرية وقدم المحافظ تقريرا مفصلاًً حول اهم المشروعات وخطة تحويل الأقصر لمتحف مفتوح .

واكد المحافظ خلال الجولة حرص المحافظة علي ضرورة الإسراع في إنهاء العمل بطريق الكباش تمهيدا لإفتتاحه في احتفالية عالمية كبري بالموسم الشتوي مشيرا الي ان الأجهزة المعنية تبذل اقصي ما في وسعها لإستكمال مراحل المشروع الاخيرة خاصة بعد ازالة كافة كابلات سنترال الأقصر التي كانت تعرقل المشروع ، مضيفًاً ان المشروع به خمسة قطاعات تعتبر شبه منتهية بإستثناء انشاء الكباري فوق الطريق وبعد الانتهاء منها سيتم انجاز 90 % من المشروع .

واستعرض المحافظ مراحل تنفيذ المشروع ابتداء من عام 2005 والعقبات التي واجهت القائمين عليه في قطاعاته الخمسة التي تم الانتهاء من معظمها تمهيدا لافتتاحه مثنياً علي الجهود من اجل توفير دعم لاستكمال المشروع .