اليوم.. نبيل فهمى يعود للقاهرة عقب لقائه رئيس وزراء الجزائر

يعود إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، وزير الخارجية نبيل فهمى، على متن الخطوط الجزائرية عقب ترأسه وفد مصر فى أعمال الاجتماع الوزارى السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز الذى استضافته الجزائر، كما التقى فهمى أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الجزائرى عبد الملك سلال.

تناول فهمى خلال لقائه برئيس الوزراء الجزائرى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت ممكن.

تطرق، اللقاء بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لعدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا والإعداد لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار لليبيا لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة، بهدف التنسيق المشترك بين دول الجوار الليبى، والعمل على ضبط الحدود بين ليبيا ودول الجوار والتوصل إلى حل للخروج من الأزمة هناك.

وجدد فهمى خلال الزيارة التأكيد على أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا، وستقدم كل الدعم اللازم، مع أهمية وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا وخطوات أخرى بينها وبين دول الجوار لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى.