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وائل جسار ينتهي من تسجيل أغنية مسلسل “شمس”

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وائل جسار ينتهي من تسجيل أغنية مسلسل “شمس” وائل جسار ينتهي من تسجيل أغنية مسلسل “شمس”

انتهي المطرب وائل جسار من تسجيل تيتر مسلسل ” شمس ” الذي تقوم ببطولته النجمة ليلي علوي  .

وقال أيمن الصياد المنتج الفني للمسلسل : كلمات الأغنية من تأليف الشاعر الكبير نبيل خلف والحان خالد داغر وتوزيع مصطفي داغر وقد تم تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة حيث يقيم المطرب وائل جسار والذي عبر عن سعادته الشديدة لأختياره لغناء تيتر مسلسل ضخم تقوم ببطولته النجمة ليلي علوي .

وأضاف الصياد : يصور المخرج خالد الحجر حاليا عدد من المشاهد الخارجية ما بين منطقة المنيل والسادس من اكتوبر استعدادا للسفر إلي الساحل الشمالي لاتمام تصوير المشاهد الخارجية بعدها يعود للاقامة بصفة دائمة داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بقيلا جرانة بطريق اسكندرية الصحراوي والتي يستمر فيها التصوير حتي نهايته والذي من المنتظر أن يكون خلال منتصف شهر رمضان القادم .

مسلسل ” شمس ” تأليف علاء حسن ويشارك في بطولته الي جانب ليلي علوي القديران جميل راتب وسميرة عبد العزيز وهاني عادل وناصر سيف وحسام شعبان وسهر الصايغ وملك قورة وريم مصطفي فيفي السباعي وحنان يوسف ويوسف اسماعيل والاخراج لخالد الحجر و انتاج كنج توت .

مسلسل شمس تدور احداث المسلسل حول شخصية شمس نور الدين الفتاة الثرية التي ترتبط بوالدها بشدة خاصة وأن والدتها تتوفى في الطفولة، ما يتسبب في فشل زواجها في الأشهر الأولى، فتقرر أن تتجاوز أزمتها النفسية بعد الطلاق بإنشاء دار لرعاية الايتام ومشغل للفتيات اللاتي لا يجدن عمل، وذلك الي جانب عملها في المشغولات اليدوية، لكن بعد أن تتعرض لحادث تتغير حياتها رأسا على عقب .

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