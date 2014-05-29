بالفيديو.. «أديب» لـ«مستشار السيسي»: بلغ المشير أن «شهر العسل» انتهى

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمشير عبد الفتاح السيسي، بعد اكتساحه نتائج فرز صناديق الانتخابات الرئاسية ، قائلًا: «شهر العسل انتهى والعمل بدأ»، وقال «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأربعاء، قال محمد بهاء أبو شقة، المستشار القانوني لحملة المُرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي: «عندما تدخل غرفة العمليات بلغ المشير السيسي أن الجزء السهل انتهى والصعب بدأ، شهر العسل انتهى والعمل بدأ».

وأضاف «أديب»: «الجزء القادم هو الصعب، وإن شاء الله مصر كله تقف جنب بعضها وتقدر تعمل حاجة كويسة».

من جانبه، قال المستشار القانوني لحملة المشير السيسي، بهاء أبو شقة: «أعد حضرتك أن الرسالة قد وصلت، لكنها صدرت منه قبل أن تصل إليه، كل اللوحات الإعلانية كُتب عليها: العمل هو كل ما أملك وكل ما أستطيع أن أقدمه».