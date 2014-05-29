بالفيديو .. سيدة فرنسية تهاجم فتاه بسبب الحجاب

لم يستفق الشارع الفرنسي بعد من صدمة فوز حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بالانتخابات الأوروبية في فرنسا، ليصطدم بوقع فيديو تم تصويره بميترو مدينة باريس يظهر سيدة فرنسية تهاجم بألفاظ عنصرية فتاة محجبة.

الفيديو الذي شاهده الآلاف يصور سيدة فرنسية تتهجم على فتاة محجبة بعبارات عنصرية بدون سبب، حيث تشير إلى أنها “لا تحس بنفسها في بلدها بسبب تضاعف عدد الغرباء” موجهة الكلام إلى الفتاة المحجبة التي أجابتها بأنها “مواطنة فرنسية وفي بلدها”، كما ذكر موقع روسيا اليوم .

هجوم السيدة الفرنسية لم يتوقف عن هذا الحد إذ دخلت في جدال مع عدد من الحاضرين الذين دافعوا عن الفتاة المحجبة وعن حقها بالعيش في فرنسا، قبل أن يتدخّل أحد الركاب مدافعا عن العبارات العنصرية للسيدة الفرنسية ومهددا بـ”إعلان الحرب على الغرباء”.

الفيديو أثار سخطا عارما وجدلا حقيقيا في وسائل الإعلام الفرنسية خصوصًا وأنه يتزامن مع الانتصار الساحق لحزب الجبهة اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي.

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