مجموعة «ITP» تكرم 11 شركة وشخصية.. ورئيس التحرير يفوز بجائزة «الإنجاز الحياتي»

الرياض - علي الرويلي تصوير - صالح الجميعة، بندر بخش

أعلنت مجموعة «ITP» للنشر أسماء الفائزين في جوائز «أربيان بزنس» في المملكة، حيث شملت الجوائز شخصيات ومنظمات ومشاريع قدمت مساهمات كبيرة في كافة القطاعات خلال العام المنصرم.

وكرم الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض 11 شخصية وشركة رائدة، في حفل كبير احتضنته قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض مساء أمس الأول.

ووفقا لمجموعة «ITP» فإنه تم مراجعة الترشيحات من قبل لجنة خبراء مستقلين، صنفت الترشيحات بعد فرزها وحددت أسماء الفائزين عن طريق منح النقاط على أساس كل تصنيف.وقال الزامل في كلمته خلال تكريمه الفائزين «فخورون أن نكون جزءا من هذا الحفل الكبير».

وأعلن الزامل عن تقديم جوائز لكل الفائزين وهي عبارة عن فيلم DVD يحكي قصة الحج الطريق الى مكة بلغت تكلفته 70 مليون ريال.

وأشاد الدكتور الزامل بتجربة نمو أعمال الشركات والمنظمات العاملة في السوق المحلي.

وقال إن فلسفة الحكومة في استثمار كل المداخيل وإعادة استثمار أموال المملكة من أفضل التجارب التي منحت التجار والمنظمات والمشاريع النجاح.

وأضاف «تجربة نمو الأعمال نمت مع التنمية، وهذا غير موجود في أي دولة منتجة للنفط».وقال الزامل «مانعيشه اليوم نتيجة لفلسفة المملكة التي اتبعتها منذ نشأتها.

وزاد «القطاع الصناعي منتج، والتجربة السعودية من أفضل التجارب التي أتاحت الفرصة لنجاح تجار بدأوا قبل 30 عاما ب مليون ريال»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الخاص ممثلا بالشركات الرائدة في البلاد حقق انجازات وله مزايا عجيبة بعد التزامه بالسوق وتركيزه على الاستثمار المحلي، مضيفا «الشركات الرائدة ركزت على التقنية والإنتاجية».وأبان أن الصادرات غير النفطية تجاوزت 200 مليار ريال إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قدرة المنتجين المحليين في المملكة هي التي أعطت قوة للاقتصاد.

واعتبر الزامل أن كل مصنع يبيع في المملكة بمثابة مصنع مصدر، قائلا «سوق المملكة سوق مفتوح المنافسة للعلامات التجارية العالمية».

«غرفة الرياض» تمنح الفائزين فيلماً يحكي قصة الحج

هذا وقد كرم الزامل المنظمات والمشاريع الفائزة بجائزة «أربيان بزنس»، حيث توزعت جوائزهم حسب الفئات التالية:

أفضل شركة اتصالات لخدمات قطاع الأعمال

حصلت STC أعمال على جائزة أفضل شركة اتصالات لخدمات قطاع الأعمال، حيث تسلم الجائزة الدكتور خالد بياري النائب الأعلى لرئيس مجموعة الإتصالات السعودية للعمليات للتقنية. وتعتبر الشركة أكبر مزود لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى كونها شركة الاتصالات الرائدة في المملكة، وعلى نطاق خدمات الأعمال تتميز بريادتها في السوق المحلي عبر تقديمها لكافة حلول الأعمال لعملائها التي تساهم بشكل مباشر في تخفيض تكاليفها وزيادة إنتاجيتها مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني للمملكة.

أفضل مطور عقاري سكني

حصلت على الجائزة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة الأستاذ نومان الدعجاني مدير المنطقة الوسطى.

وتأسست الشركة الفائزة في العام 2005م، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال1.7مليار ريال. قامت بإنشاء عدد من المراكز التسويقية في سبع مدن سعودية باستثمار يعادل 1.8 مليار ريال.

ومشارف هو أول مشروع سكني للشركة تهدف ذوي الدخل المتوسط بمساحة أرض تبلغ مليون متر مربع، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في شمال مدينة جدة. يتصل موقع المشروع بطريق الحرمين وطريق المدينة، الذي جعله لا يبعد سوى دقائق معدودة عن المعالم الرئيسية لمدينة جدة.

جائزة أفضل بنك للعام

حصل على الجائزة بنك ساب الذي يعد واحدا من أفضل البنوك في المنطقة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وللبنك 105 فروع و522 جهاز صراف آلي في المملكة ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للأفراد والشركات والمستثمرين إضافة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية وإدارة المحافظ.

أفضل شركة في قطاع تطوير الأراضي والبنى التحتية

فازت شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة بالجائزة، وتسلم الجائزة الاستاذ عبدالله عدنان المهيدب.

وهي شركة تقوم بتطبيق قواعد التمويل والاستثمار لتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين، وذلك من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع تلبي الاحتياجات السكنية والمهنية والخدماتية لشريحة واسعة وحيوية من المجتمع السعودي، لتكون هذه المشاريع محركات للنمو الاقتصادي تساهم في رفع مستوى الرخاء الحقيقي في المجتمع وتراعي مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتتميز بإقامة تحالفات استراتيجية متينة مع شركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة، الأمر الذي أكسبها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريعها وتحديد وتقييم الفرص والبدائل العقارية ذات الجدوى الاستثمارية، من خلال التملك أو المشاركة في تطوير وبيع الأراضي والعقارات السكنية والتجارية.

جائزة المسؤولية الاجتماعية

فازت بها شركة مواد الأعمار القابضة، وتسلم الجائزة الدكتور فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة.

ومنذ تأسيسها اهتمت الشركة بالبعد الاجتماعي في عملها، ادراكاً منها بالدور الذي يجب أن تقوم به كبرى الشركات الوطنية في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه.

وانطلاقا من قناعة الشركة بأن برامج خدمة المجتمع ليس عملاً تطوعياً بل واجبا يمليه الانتماء الى الوطن لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، طرحت الشركة سلسلة من المبادرات والبرامج التنموية لخدمة المجتمع.

وتعكف من خلال دائرة المسؤولية الاجتماعية التي أنشأتها بالنظر الى القضايا التي من شأنها تفعيل نشاطات التنمية المستدامة والمساهمة في بناء المجتمع.

واتخذت الشركة توجهاً نحو برامج المسؤولية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بحيث أوّلت اهتماماً واسعاً في قطاعات البيئة والصحة والتعليم، واهتمت بالبرامج التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي وخفض نسبة البطالة.

أفضل شركة استثمارية للعام

فازت بها شركة المستثمر للأوراق المالية، وتسلم الجائزة الأستاذ بندر الأحمدي الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس غرفة الرياض: التجربة السعودية من أفضل التجارب التي أتاحت الفرصة لنجاح تجار بدأوا قبل 30 عاماً ب مليون ريال

ونجحت في تقديم منتجاتها الاستثمارية كصندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية وصندوق المستثمر للمرابحة بالريال السعودي وصناديقها العقارية كمنتجات متميزة في أهدافها وعوائدها الاستثمارية ولتكون حجر أساس لمنتجات وخدمات مالية رائدة.

وتعتبر الشركة قوة رائدة في مجال الخدمات البنكية الاستثمارية الإسلامية والتي تحظى بثقة عالية من النجاحات والإنجازات.

ومن السمات المميزة للشركة أنها تسعى جاهدة لتوفير المشورة المالية المبتكرة لمواجهة التحديات المالية الصعبة، تحت الإشراف القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية، وأفضل الممارسات البنكية الإسلامية.

وقامت الشركة بتقديم أفضل الاقتراحات والحلول المالية لأكثر من 120 شركة في «ملتقى تداول» التي نظمته «السوق المالية السعودية» (تداول) في الفورسيزونز في الرياض – السعودي مؤخراً.

أفضل بنك إسلامي

حصد بنك البلاد جائزة أفضل بنك اسلامي، وتسلم الجائزة الأستاذ خالد سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي للبنك. ويعتبر بنك البلاد مصرف سعودي إسلامي تأسس برأس مال 3 مليارات ريال سعودي، وتم رفع رأس مال بنك البلاد من 3 مليارات الى 4 مليارات في 2013 ليرتفع رأس المال بنسبة 33%، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لحاملي الأسهم بحيث تم منح سهم لكل حامل ثلاثة أسهم.

ويعتبر المصرف أول مصرف إسلامي حقيقي، حقق أكبر نسبة اشتراك في الأسهم في المملكة،

ورابع أكثر مصرف في المملكة من حيث عدد الفروع خلال ثلاث سنوات فقط، حيث حقق أفضل بيئة عمل في 2007م، وشهادة الجودة العالمية 2007م.

أفضل شركة في قطاع التجزئة

فازت بالجائزة شركة عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور، وتسلم الجائزة الأستاذ محمد الضبة مدير المنطقة الوسطى.

وخلال 75 عاماً بنت «شركة عبدالصمد القرشي» اسماً عملاقاً ولامعاً وتوسعت لتصل إلى دول عربية وأجنبية عدة.

وتضم أكثر من 10 آلاف منتج ونوع في المحلات، ولها أكثر من 145 محلا منتشرة في دول الخليج والأردن ولبنان ومصر وليبيا والمغرب إضافة إلى باريس ولندن.

وتمتلك 12 مصنعاً تتولى عملية التصنيع والتصميم والإنتاج فقط لمنتجات الشركة. ومؤخراً دخلت الشركة في عقد تحالفات وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية، حيث تم مؤخراً توقيع عقود توزيع بين الشركة وشركة «سيفورا» العالمية في دول الخليج وأوروبا.

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أفضل مطور عقاري للأراضي الصناعية

فازت شركة علي الفوزان وأولاده العقارية بجائزة أفضل مطور عقاري للأراضي الصناعية، وتسلم الجائزة الشيخ علي بن فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي للشركة.

وتعد الشركة أكثر الشركات ريادةً في مجال تنمية وتطوير القطاع العقاري، وذلك وفق خطط ودراسات علمية وفنية واكبت النهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

وتعتبر شركة وطنية سعودية 100% بلغ عمرها 25عاماً حققت خلالها العديد من الإنجازات العقارية العملاقة.

كما عكفت الشركة منذ نشأتها على تطوير القطاع العقاري والمجالات المرتبطة به، وشاركت في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية الصناعية الكبرى في مختلف مناطق المملكة، وذلك نظراً لامتلاكها المهنية وعوامل النجاح، جعلتها على هرم الشركات العقارية المتخصصة بالعقار الصناعي، وذلك عبر مشروعاتها العقارية التي أنجزتها (تشييداً، وتطويراً واستثماراً)، حتى أصبحت رقماً مهماً في قطاع العقارات، وشعارها الذي يعكس هويتها هو «استثمر في قلب الصناعة النابض».

أفضل شركة في قطاع تقنية المعلومات

حصدت الجائزة مؤسسة إبهار التقنية (أي – تك)، وتسلم الجائزة الدكتور المهندس رامز شبيب المدير التجاري للشركة.

وتجسد تلك المؤسسة الإبهار بكل ما للكلمة من معنى على ما قدمته من تقنيات مرئية تفاعلية ما بين العام 2013 و2014 ميلادي بشكل احترافي وعالي الجودة.

كما قدمت مختلف أنواع تقنيات الشاشات التفاعلية وحلول المعلوماتية المتميزة والتي كان لها الاثر الإيجابي الواضح في مختلف القطاعات الحكومية والتجارية والتعليمية.

إلى ذلك كرمت «أربيان بزنس» الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري رئيس التحرير رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس إتحاد الصحافة الخليجية الفائز بجائزة الإنجاز الحياتي لهذا العام.

أوضحت المجموعة أن تكريمها للزميل رئيس التحرير يأتي تقديراً وتكريماً لجهوده في المشهد الصحفي في المملكة، وخارطة الصحافة على المستوى الخليجي، نظير ما قدمته صحيفة «الرياض» من خدمة القطاع من خلال إصدارها اليومي «الرياض الاقتصادي»، وقالت «هذا تقدير لمسناه من رجال الإعمال الذين التقينا بهم في مواقع مختلفة من المملكة».

ووصفت مجموعة ITP الزميل السديري بأنه كان ولا يزال ذلك الشخص الاستثنائي، الذي خدم الوطن والمواطن، وساعد على خلق قدرات وقيادات على مستوى المشهد الإعلامي في المملكة العربية السعودية.

وقالت إنه هذه الجائزة «جائزة الانجاز الحياتي» لقائد أكبر مؤسسة إعلامية رئيس تحرير جريدة الرياض وصاحب الزاوية الشهيرة فيها «لقاء»، والأكبر على مستوى الوطن العربي، كانت ولا تزال نبض لحراك القطاعين الحكومي والخاص.