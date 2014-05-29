محمد بن نايف يرعى حفل تخريج دورات معهد حرس الحدود البحري

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، امس الاول تخريج عدد من الدورات الدولية والإقليمية والمحلية بمعهد حرس الحدود البحري في جدة، وتكريم منسوبي دورة قادة العمليات البحرية، التي تعقد تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية بمشاركة 15 متدرباً من 13 دولة من دول "مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية"، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق ركن زميم بن جويبر السواط ، وكبار المسؤولين في حرس الحدود والمعهد البحري. وفي مستهل الحفل استمع سمو وزير الداخلية والحضور إلى إيجاز عن تمرين الطوفان ( 4 ) ومراحل تنفيذ التمرين بمشاركة قوة أمن الحدود البرية الخاصة ، وقوة أمن الحدود البحرية الخاصة ، وقوة أمن وحماية المرافق البحرية ، وطيران الأمن، والوحدات البحرية والأمن والاستخبارات. عقب ذلك شاهد سمو وزير الداخلية والحضور عددًا من الفرضيات البحرية التي تؤكد قدرة وجاهزية منسوبي حرس الحدود للتصدي لأي محاولة لاختراق حدود وأمن المملكة. كما شاهد سموه تشكيلاً جويًا وبحريًا للسفن والمروحيات المشاركة في التمرين.

بعدها كرم سمو وزير الداخلية الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الفرضيات. ثم صافح سموه قادة ومدربي الدورات الاقليمية والدولية ودورة المدربين ودوريات أمن الحدود البحرية. بعد ذلك انتقل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى ميدان حفل تخريج الدورات بالمعهد البحري. وفور وصول سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الفريق ركن السواط:الخريجون من دورات تخصصية أمنية وبحرية..ومكافحة قرصنة

عقب ذلك ألقى معالي مدير عام حرس الحدود كلمة استعرض فيها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بدعم القطاعات الأمنية كافة، وما يشهده قطاع حرس الحدود من نقلة نوعية وتطوير شامل لجميع تجهيزاته وتقنياته، واكبت تدريباً وتأهيلاً للكوادر البشرية والبرامج التدريبية، لافتاً النظر إلى أن هذا اليوم يشهد تخريج دورة تدريب المدربين الفنيين البحريين على صيانة المحركات البحرية، ودورة دوريات أمن حدود بحريين، ودورة فنيي اتصالات وملاحة، ودورة متخصصة في مكافحة القرصنة المتقدمة, إضافة إلى تخريج (1126) خريجاً من دورتين تأهيليتين للفرد الأساسي بمعهد تدريب حرس الحدود البحري بجدة، وطلبة تدريب منطقة تبوك ، تم تأهيلهم للانضمام لميدان الوفاء والشرف. بعدها أُلقيت كلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية ألقاها الممثل الخاص للمنظمة كريجا مشيني، قدم فيها الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وحرس الحدود في المملكة على استضافتها وتنظيمها المشترك للدورات التدريبية، والتمويل السخي والاستفادة من الخبرات، كما قدم شكر المنظمة البحرية الدولية لحكومة المملكة العربية السعودية كدولة موقعة على "مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية " ورائدة في المنطقة بالدعم والتمويل الكامل للمدونة، ومبادرة حكومة المملكة العربية السعودية لمجابهة القرصنة البحرية والجرائم غير المشروعة الأخرى وجهودها الكبيرة التي قطعت شوطاً كبيراً في تأمين الملاحة البحرية بالمنطقة واستتباب الأمن.

كريجا مشيني :المنظمة البحرية الدولية تشكر الداخلية وحرس الحدود على الدورات التدريبية والتمويل السخي والاستفادة من الخبرات

إثر ذلك أُلقيت كلمة الخريجين عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته وتشريفه لحفل تخريجهم. بعد ذلك بدىء طابور العرض العسكري، كما أدى طلاب المعهد تشكيل (لوحة البيعة) ونشيد المعهد. ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة. بعدها أعلنت النتائج العامة للدورات، حيث كرم سمو وزير الداخلية الخريجين من دورتي قادة العمليات البحرية ، وتدريب المدرب للفنيين البحريين على صيانة المحركات الخارجية ضمن مدونة سلوك جيبوتي. كما كرم سموه الخريجين من دورة أمن حدود بحريين لمنسوبي دولة قطر، وأوائل الخريجين في الدورات التأهيلية بمعهد حرس الحدود البحري في جدة وطلبة تدريب منطقة تبوك. بعد ذلك سلم سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الوفد الإذربيجاني هدية تذكارية بهذه المناسبة. كما تسلم سموه هدية تذكارية من معالي مدير عام حرس الحدود . وفي ختام الحفل تشرف المشاركون في تمرين الطوفان (4) بالسلام على سمو وزير الداخلية. بعدها عزف السلام الملكي. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وقادة القطاعات الأمنية