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البترول: توزيع كوبونات البنزين والسولار ببطاقة الرقم القومى

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البترول: توزيع كوبونات البنزين والسولار ببطاقة الرقم القومى البترول: توزيع كوبونات البنزين والسولار ببطاقة الرقم القومى

قال المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم حصر المناطق التى تزيد فيها معدلات تهريب المنتجات البترولية لإحكام الرقابة عليها من خلال الجهات الرقابية، لافتاً إلى وجود بوابة إلكترونية لتسليم الكروت الذكية الخاصة بتوزيع السولار والبنزين بالرخصة والرقم القومى للتأكد من شخصية المواطن.

وأكد هدارة، خلال أول مؤتمر صحفى له اليوم عقب توليه حقيبة وزارة البترول، أن مشروع توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية يعد مشروعاً حقيقياً، وأنه سيتم خلال شهر يونيه تشغيل هذه المنظومة على مرحلتين، الأولى وتشمل حصر عدد محطات البنزين والتى تصل إلى 2800 محطة بنزين، و43 مستودع وربطهم بغرفة التحكم بالهيئة العامة للبترول، وتشغيل ميكنة تشغيل الفيزا وربطها بمنظومة بدء النظام، على أن يتم ربط كافة ميكانيات تشغيل الكوبونات فى كافة المحطات خلال شهر، على أن يكون تسليم المواطنين الكوبونات خلال شهرى يوليه وأغسطس، وسيحصل بموجبها على المنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطوات إصلاحية كثيرة تسير فيها الوزارة للقضاء على تهريب السولار والبنزين، وأنه تم الاتفاق مع وزارة لوضع عقوبات على المحطات المخالفة، وبمجرد بدء التشغيل الإلكترونى لن يكون هناك إمكانية لاختراقه، ومن يخالف سوف يعاقب.
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مصر 365

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