السيسي يحصد أصوات مسقط رأس “مرسي – صباحي – بديع ”

كتب | السيد الحديدي

رغم سعي حملة المرشح الرئاسي ، حمدين صباحي ، لدخول المعركة الانتخابية وفي جيبهم أصوات الناخبين في مسقط رأس “صباحي” ، من خلال تكثيف حملاتهم الدعائية والتواجد بقوة قبل الانتخابات بأيام ، إلا أن النتائج في النهاية خالفت التوقعات ، كان الأمر كذلك في معقل الإخوان لدي قرية مرشدهم الواقعة في بني سويف.

دعوات انتشرت مؤخراً من قبل أعضاء جماعة الإخوان بالمقاطعة عن الانتخابات الرئاسية التي اعتبروها مسرحية ، ولكن الصناديق رفضت أن تتوافق مع هذه الدعوات حتي في قرية العدوة بمركز هيها ، مسقط رأس أول رئيس إخواني والمحبوس حالياً ، علي ذمة قضايا يحاكم عليها

>محل مولد “صباحي” يأبي أن يصوت له

تقدم السيسي في 6 لجان بمدينة بلطيم مسقط رأس صباحي، إلا أن هناك لجنتان انحازتا للمرشح اليساري، حيث حصل في لجنة مدرسة رزق حمامو على 1985 صوتا، فيما حصل السيسي على 1515 صوتا، في وقت بلغت فيه الأصوات الباطلة 63 صوتا ، وبذلك يكون السيسي قد فاز في 4 لجان مقابل لجنتين لمنافسه “صباحي”.

كما حصل صباحي على 813 صوتا في لجنة مجلس مدينة بلطيم، بينما حصل السيسي على 716 صوتا، وأبطل 4 ناخبا أصواتهم. وتعادل المرشحان في لجنة مدرسة العياش في المدينة ذاتها، بعد حصول كلاهما على 800 صوت.

قرية مرسي تمنح أصواتها للسيسي

حصل المشير عبد الفتاح السيسى على 789 صوتا انتخابيا مقابل 67 صوتا لحمدين صباحى باللجنتين رقم 7،8 بقرية العدوة مركز ههيا مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسى.

أصوات السيسي تتفوق علي الباطلة في قرية المرشد

حصل المشير عبدالفتاح السيسي علي 1578 صوتًا بينما حصل منافسه حمدين صباحي علي 88 صوتا فيما تقدمت الأصوات الباطلة 119 صوتا من أعداد الناخبين المقيدين وعددهم 3417 بلجنة مدرسة البنات الحديثة ببني سويف والمعروفة إعلاميا بلجنة “مرشد الإخوان” محمد بديع.

أهالي شفيق يختارون الأقرب للمؤسسة العسكرية

أعلن رئيس اللجنة بالمدرسة الابتدائية الجديدة بقرية قطيفة مباشر مسقط رأس الفريق شفيق بالشرقية ,النتيجة النهائية باللجنة , حيث حصل المشير السيسي علي 1706مقابل 23 صوت لحمدين و صوت 54 باطل .