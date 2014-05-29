مؤشرات «المصري اليوم» بسوهاج: السيسي 814 ألف صوت وصباحي 30 ألفًا

أظهرت نتائج المؤشرات الأولية تقدم المشير عبدالفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي في جميع اللجان العامة بمحافظة سوهاج.

حصل المشير عبد الفتاح السيسي على 814076 أصوات، مقابل 30251 صوتًا لحمدين صباحي, وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 844327 أصوات، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 37888 أصوات.

وجاءت نتيجة الفرز بكافة المراكز واللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج كالتالي:

ففي قسم أول مدينة سوهاج، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 930195، حضر منهم 47513، كان منهم 2125 صوت باطل، حصل منهم السيسي على 43496، وحصل صباحي منهم علي 1892 صوتًا.

وفي قسم ثان مدينة سوهاج، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 70156، حضر منهم 37181، كان منهم 1714 باطل، حصل منهم السيسي علي 34043 أصوات، وحصل صباحي منهم علي 1424 أصوات.

وفي قسم جرجا، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 84106، حضر منهم 38974، كان منهم 1577صوت باطل، حصل منهم السيسي على 36343 صوت، وحصل صباحي منهم علي 1054 صوتا .

وفى مركز جرجا، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 175044 ، حضر منهم 55290، كان منهم 2015 صوت باطل ، حصل منهم السيسي علي 51574 صوتا ، وحصل صباحي منهم علي 1701 صوتا.

وفى قسم طهطا، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 84736 ، حضر منهم 40583، كان منهم 1752 صوت باطل ، حصل منهم السيسي علي 37721 صوتا، وحصل صباحي منهم علي 1110 صوتا.

وفى مركز طهطا، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 153755 ، حضر منهم 52693، كان منهم 2360 صوت باطل، حصل منهم السيسي علي 48163 صوتا ، وحصل صباحي منهم علي 2170 صوتا.

وفى قسم الكوثر، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 171، حضر منهم 70، كان منهم 4 أصوت باطلة، حصل منهم السيسي علي 62 صوتا ، وحصل صباحي علي 4 أصوات.

وفى مركز البلينا، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 267003 ، حضر منهم 86614، كان منهم 3560 صوت باطل ، حصل منهم السيسي علي 80149 صوتا، وصباحي علي 2465 صوتا.

وفى مركز أخميم، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 195238 ، حضر منهم 64254، كان منهم 3191 صوت باطل ، حصل السيسي منها علي 58503 أصوات ، وحصل صباحي منها علي 2560 صوتا.

وفى مركز المنشاة، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 203854 ، حضر منهم 65975 ، كان منهم 2847 صوت باطل ، حصل السيسي منها علي 61070 صوتا ، وحصل صباحي منها علي 2058 صوتا.

وفى مركز جهينة، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 130666 ، حضر منهم 37381 ، كان منهم 1914 صوت باطل ، حصل السيسي منها علي 34086 صوتا ، وحصل صباحي منها علي 1381 صوتا.

وفى مركز سوهاج، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 262818 ، حضر منهم 91555 ، كان منهم 3516 صوت باطل، حصل السيسي منها علي 85059 صوتا، وحصل صباحي منها علي 2980 صوتا.

وفى مركز ساقلته، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 104361 ، حضر منهم 27687 ، كان منهم 1253 صوت باطل ، حصل السيسي منهم علي 25200 صوتا ، وحصل صباحي منها علي 1252 صوتا.

وفي مركز دار السلام، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 198717 ، حضر منهم 57060 ، كان منهم 1868 صوت باطل ، حصل السيسي منهم علي 53574 صوتا ، وحصل صباحي منهم علي 1618 صوتا.

وفى مركز المراغة، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 202978 ، حضر منهم 77488 ، كان منهم 3400 صوت باطل ، حصل السيسي منهم علي 71389 صوتا ، وحصل صباحي علي 2699 صوتا.

وفى مركز طما، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 214896 ، حضر منهم 73727 ، كان منهم 3786 صوت باطل ، حصل السيسي منها علي 66831 صوتا ، وحصل صباحي منها علي 3110 صوتا.

وفي مركز العسيرات، كان عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية 95188، حضر منهم 28663 ، كان منهم 1075 صوت باطل ، حصل السيسي منهم علي 26813 صوتا ، وحصل صباحي منها علي 775 صوتا.