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معهد الإدارة العامة يشارك في يوم المهنة بواشنطن

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معهد الإدارة العامة يشارك في يوم المهنة بواشنطن معهد الإدارة العامة يشارك في يوم المهنة بواشنطن

    يشارك معهد الادارة العامة في فعاليات يوم المهنة الذي تقيمه وزارة التعليم العالي لخريجي وخريجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في الولايات المتحدة (الدفعة السابعة)، والذي افتتحه وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عادل بن أحمد الجبير، ومشاركة أكثر من (60) جهة حكومية وأهلية.

ويرأس فريق معهد الإدارة العامة المشارك في المناسبة مدير عام البرامج الادارية والقانونية بالمعهد الدكتور عبدالله الوقداني، وعضوية كل من حمد الطمرة، ونايف الفنيسان، وسماهر البنيان.

ويسعى معهد الإدارة العامة من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب عدد من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المتميزين، من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تتوافق مع نشاطات المعهد، حيث يتم تعيينهم كأعضاء هيئة تدريب للإسهام في دعم مسيرة التنمية الادارية بالمشاركة في تنفيذ برامج المعهد ونشاطاته المختلفة، الرامية إلى تحقيق التنمية الإدارية التي تسهم في تقدم الوطن وازدهاره.

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