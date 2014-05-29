عربات سقاية متطورة بالحرم المكي

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على العربات الخاصة بمهمة سقاية الضيوف عند غسل الكعبة المشرفة.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أحمد بن معتوق المطرفي أنها عبارة عن ثلاثة نماذج تختلف من حيث الشكل والوظائف المخصصة من أجلها حيث تتميز هذه العربات بتصميمها الجذاب والذي يتماشى مع العمران الإسلامي.

وبيَّن المطرفي أن العربات طُّعِّمت بخشب (تيك) محفوراً على شكل زخارف إسلامية محاطه بحليات من (الإستانلس ستيل) على شكل خطوط عربية مطلية بماء الذهب عيار 24 قيراطا ومن الأعلى حاجز من (الإستنالس) محفوراً على شكل أقواس متداخلة تشبه في تصميمها النمط التاريخي بمسكة خشبية ليظهر جمالها ورونقها المتألق.

وقد شكر السديس العاملين على جهودهم المبذولة على هذا العمل الرائع وعلى كل الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وتوفير كافة سبل الراحة في الحصول على ماء زمزم المبارك دون عناء من الحاج أو المعتمر وهذه النقلة النوعية في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وقد دعا الرئيس العام لولاة الأمر بالتوفيق والمثوبة على ما تلقاه الرئاسة ومنسوبوها من دعم ومؤازرة ودعا الله ان يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.