الغرفة التجارية بأسيوط: قرار وزير التموين الخاص بـ”الزيت” يفرق الشعب المصرى

أصدرت الغرفة التجارية بأسيوط بيانا تعقيبا على قرار وزير التموين باسم عودة بشأن تحديد كميات وأسعار تداول الزيت التموينى.

وقال البيان على لسان عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط إن الوزير حدد كيلو جرام للفرد من زيت عباد الشمس في محافظات “القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية والأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر”.

> بينما حدد حصة الفرد بواحد كيلو جرام من الزيت المخلوط “عباد شمس وفول الصويا” في محافظات “الدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا وأسوان والأقصر وهذا الأمر أدي إلي حالة من الغضب في محافظة أسيوط، لأن محافظات الصعيد أصبحت لا تعامل مثل محافظات الوجه البحري ومحافظات القناة.وأضاف يوسف، أنه علي وزير التموين احترام الشعب المصري دون التفرقة بين المحافظات؟