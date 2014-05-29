حملة «رؤية» تختتم فعالياتها بالكشف على 1080 طفلاً وطفلة في روضات عرعر

اختتمت صباح أمس حملة "رؤية" لاكتشاف عيوب البصر لدى الأطفال تحت إشراف مدينة عرعر الصحية في صحة الحدود الشمالية، بحضور مدير صحة الحدود الشمالية الدكتور محمد الهبدان، ومدير تعليم الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي، في مستشفى عرعر المركزي.

وقدم المدير العام للشؤون الصحية في الحدود الشمالية الدكتور محمد الهبدان، شكره إلى مدير تعليم الحدود الشمالية على التعاون والشراكة المجتمعية بين الصحة والتعليم لنجاح مثل هذه الحملات، كما شكر مستشفى عرعر المركزي والقائمين على الحملة.

فيما تحدث المشرف العام على الحملة فهد طويرش عن أهمية مشروع حملة رؤية، ثم ألقى محمد باني الرويلي رئيس قسم البصريات بمستشفى عرعر المركزي كلمة أكد أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال الحملة 1080 حالة طفل وطفلة في أكثر من ثماني روضات حكومية وأهلية بعرعر، وعدد الحالات السليمة 825، وعدد حالات عيوب الابصار المكتشفة 255 حالة، وتم الوقوف على حالتها ومعاجلتها.