شيخ الأزهر يؤكد إصدار وثيقة حقوق المرأة قريبا وينفي أي ضغوط لتأخير صدورها

أكد شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الأزهر خطا خطوات كبيرة نحو إطلاق وثيقة حقوق المرأة في ضوء منطق الفقه الإسلامي في القريب غير أن الوثيقة تأخرت للانشغال بأمور كثيرة تقتضيها المرحلة ، نافيا ما يتردد من ممارسة ضغوط من طرف أو أخر على الأزهر لتأخير إصدارها ومشددا على أن الأزهر مستقل ويعمل بما يمليه عليه الشرع الحنيف ويحقق المصلحة المعتبرة.

وأوضح شيخ الأزهر في تصريح له اليوم عقب لقائه مع الدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي والوفد المرافق لها ، أن الوثيقة ستكون – بإذن الله – نبراسا يهتدى به وسيتم إعلانها في وقت قريب ، مشيرا إلى أن نهضة المجتمع العربي والإسلامي مرهونة بنهضة المرأة، والأزهر مستعد للتعاون مع البرلمان العربي والتواصل معه واتخاذ كل الخطوات الممكنة واللازمة للنهوض بمجتمعاتنا العربية والإسلامية.

> كما أكد الدكتور الطيب، أن الأزهر ملك للأمة كلها ويقف على مسافة واحدة من الجميع ولاينطوي تحت أي تيار أو فكر معين وهو مصدر للفكر الإسلامي الذي يعتمد على القران والسنة وما اتفق عليه علماء الأمة وهو المعبر الأمين عن المذاهب الفكرية والفقهية في المدرسة الإسلامية.

> وانتقد شيخ الازهر بعض المجتمعات التي جردت المرأة من كثير من حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد والفقه المغلوط أو الفكر التغريبي المتسيب . من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الفاعوري، أن خطاب الأزهر أثلج صدورنا جميعا في البرلمان العربي، وأصبح لدينا ورقة ضمان لمرجعيتنا الإسلامية في ظل المرجعيات المتعددة

> تحت فكر العولمة، مشيرة إلى أنها تتابع كل ما يصدر عن الأزهر من فكر ووثائق تعبر عن وسطية واعتدال منهجه التي هي روح الإسلام. مؤكدة ثقتها الكاملة من أن وثيقة الأزهر لحقوق المرأة ستخرج وفق خطاب إسلامي معاصر يعلي من قيمة المرأة المسلمة ومكانتها.