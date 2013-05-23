أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

إعدام أحد مشتبهي تفجيرات بوسطن في منزله

  • 39
Google+ Print
إعدام أحد مشتبهي تفجيرات بوسطن في منزله إعدام أحد مشتبهي تفجيرات بوسطن في منزله

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي)، أمس، أن أحد عناصره قتل “إبراهيم توداشيف”، أحد المشتبهين بالضلوع في تفجيرات بوسطن.

وكان مكتب التحقيقات أًصدر بيانين مختلفين بشأن الحادثة، إذ كشف في البيان الأول أن أحد عناصره أطلق النار على توداشييف (27 عاماً)، الذي هاجم المحققين، على حد تعبير البيان، أثناء استجوابه في منزله، بولاية “أورلاندو” فأرداه قتيلاً.

وأوضح البيان أن عنصرين من شرطة ولاية “ماساشوست”، كانا برفقة عميل مكتب التحقيقات، أثناء التحقيق مع المشتبه، مشيراً إلى أن العميل نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابة طفيفة. وأصدر مكتب التحقيقات بياناً آخر، في أعقاب التحقيق في الحادثة، لم يذكر فيه من أطلق النار على “توداشييف”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا