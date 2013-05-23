إعدام أحد مشتبهي تفجيرات بوسطن في منزله

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي)، أمس، أن أحد عناصره قتل “إبراهيم توداشيف”، أحد المشتبهين بالضلوع في تفجيرات بوسطن.

وكان مكتب التحقيقات أًصدر بيانين مختلفين بشأن الحادثة، إذ كشف في البيان الأول أن أحد عناصره أطلق النار على توداشييف (27 عاماً)، الذي هاجم المحققين، على حد تعبير البيان، أثناء استجوابه في منزله، بولاية “أورلاندو” فأرداه قتيلاً.

وأوضح البيان أن عنصرين من شرطة ولاية “ماساشوست”، كانا برفقة عميل مكتب التحقيقات، أثناء التحقيق مع المشتبه، مشيراً إلى أن العميل نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابة طفيفة. وأصدر مكتب التحقيقات بياناً آخر، في أعقاب التحقيق في الحادثة، لم يذكر فيه من أطلق النار على “توداشييف”.