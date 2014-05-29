تفاهم إماراتي مالطي بشأن المشاورات السياسية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس، جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا الذي يزور البلاد حالياً. ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية مالطا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كافة المستويات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين والبلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.