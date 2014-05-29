كلية الأفق الجامعية في الشارقة تعقد اللقاء السنوي للخريجين

نظمت كلية الأفق الجامعية في الشارقة اللقاء السنوي لخريجي كلية الأفق الجامعية في الشارقة، مساء الأول من أمس، في قاعة النجوم فندق شانغريلا في دبي تحت عنوان «إكسبو 2020، من منطلق الدولة الحديثة وجيل رواد الأعمال»، وتطرق اللقاء إلى الطاقات والموارد التي تساعد على النمو الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات، وتم مناقشة استمرارية فرص النمو التي تساعد على التطور والازدهار، وذلك بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري، المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، وكمال بوري الرئيس المؤسس لكلية الأفق الجامعية، والدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، والدكتور باوان أغروال من رواد علم الإدارة.

ويعتبر اللقاء السنوي ثمرة تضافر الجهود التي تبذلها كلية الأفق الجامعية وخريجوها المنتشرون في مختلف أنحاء الدولة والعالم، الذين أصبحوا مديرين فاعلين وناجحين في مجال تخصصاتهم في الحياة العملية في مختلف المجالات التي تخصصوا بها أثناء دراستهم الجامعية كالأعمال الدولية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسفر، والتسويق، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التخطيط الاستراتيجي والقيادة.

صناع القرار

واكتسب اللقاء أهمية كونه ملتقىً لصناع القرار والباحثين ورواد الأعمال، حيث تم تبادل الخبرات وآخر ما توصلت إليه الأبحاث بكل ما يتعلق في النمو الاقتصادي للمنطقة والعالم. وتم التركيز في هذا العام على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وبشكل خاص في ما يتعلق بتنظيم معرض إكسبو 2020، الذي كان لإمارة دبي شرف تنظيمه.

وفي بداية اللقاء تحدث كمال بوري الرئيس المؤسس لكلية الأفق الجامعية عن رحلة الكلية منذ البداية المتواضعة قبل أربعة وعشرين عاماً إلى جامعة متعددة التخصصات، حيث تم تخريج أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة.

بدوره أشار الدكتور المهندس علي محمد الخوري، المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، إلى أهمية عملية توثيق وتعداد الأفراد التي تقوم بها هيئة الإمارات للهوية من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذه العملية، وتحدث كذلك عن قدرة دولة الإمارات على التميز وتحدي الصعاب، وقد أثبتت التجارب ذلك.

آفاق

وركز الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، الذي فاز مؤخراً بجائزة فوربس أفضل رئيس تنفيذي في الدولة في حديثه على الآفاق والفرص الذي يتيحها إكسبو 2020، وأثر ذلك في قطاع البنوك كأحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وتطرق الدكتور باوان أغروال من رواد علم الإدارة إلى التجربة الفريدة لعملية توزيع الوجبات البيتية الساخنة إلى أماكن العمل ومن دون أي أخطاء ومن دون استخدام أي تقنية، حيث يتم استخدام شبكة القطارات المتوفرة في مدينة مومباي، وتحدث كذلك عن عناصر النجاح والتي تعتمد على الاجتهاد والدقة وإدارة الوقت والانضباط وحب العمل.

صور تذكارية

قام نتن أناند، المدير العام لكلية الأفق الجامعية، بمرافقة الخريجين القدامى والضيوف من مختلف المؤسسات لالتقاط صورة تذكارية، وأبلغهم أن الاحتفالات بمرور 25 عاماً على إنشاء الكلية ستبدأ في يناير 2015.

وفي نهاية اللقاء شكر عميد الكلية الأستاذ الدكتور أميتاب أوباديه الجميع على حضورهم ودعوتهم جميعاً لمشاركة الجامعة احتفالاتها باليوبيل الفضي بداية العام المقبل.