شرطة دبي توظف 47 شخصاً في يوم التعيين الفوري

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها وظفت 47 شخصا خلال يوم التعيين الفوري، وأوضحت أن الأحقية كانت للمواطنين وأبناء الوافدين العاملين في شرطة دبي ممن تخطوا السن القانونية- 60 عاما، حيث تقدم للوظائف 102، ولا يزال 13 في قائمة الإنتظار.

وزار معالي وزير الدولة عبد الله محمد غباش، رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، يرافقه اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومحمد مطر المري، مدير عام الهيئة، يوم التعيين الفوري الذي نظمته في نادي ضباط شرطة دبي أمس، الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية».

وقال معالي غباش ان مبادرة شرطة دبي تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعمل «تنمية» على ايجاد وظائف مناسبة لكافة ابناء الوطن من مختلف الاعمار والتخصصات بطريقة توفر لهم سبل العيش الكريم والرغد، مؤكدا ان الوظيفة حق مكتسب لكل مواطن وان الدولة تسعى الى توفيرها بكافة السبل عبر شراكات مستمر بين الدوائر الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

مبادرة فريدة

وأضاف معالي غباش انه يتم بشكل مستمر تقييم الاداء وبذل المزيد من الجهد لتوفير اكبر عدد ممكن من الوظائف للمواطنين برواتب ومزايا جيدة خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل في القطاع الخاص عبر استقطاب المزيد من الشراكات، لافتا الى ان تنمية تنوي اطلاق العديد من المبادرات الجديدة منها العمل على برنامج تصنيفي للباحثين عن العمل بما فيهم الموظفون الفعليون او الطلبة او الخريجون من مختلف الفئات للوصول الى ارقام حقيقية لكافة التصنيفات.

ونوه غباش بان مبادرة شرطة دبي تعتبر فريدة من نوعها في استكمال اجراءات التعيين في مكان واحد بما فيها الفحص الطبي وكافة الاختبارات، وان الرد على المتقدمين خلال ساعتين يعتبر انجازا كبيرا، وان الهدف الاسمى من كافة المبادرات التي تطلقها «تنمية» هو توفير فرص وظيفية للمواطنين عبر اتاحة العديد من الخيارات أمامهم.

شراكة قديمة

وأكد اللواء خميس مطر المزينة أن الشراكة بين شرطة دبي و«تنمية» تعود الى عام 2004 وان شرطة دبي الدائرة الوحيدة التي حققت انجازات في التوطين وسرعة التعيين، مشيدا بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بتعيين ابناء الوافدين ممن تعدوا السن القانونية 60 عاما في وظائف في القيادة العامة لشرطة دبي وفقا لمؤهلاتهم، مؤكدا ان شرطة دبي تساعد الاشخاص الذين خدموا لسنوات طويلة في القيادة العامة لشرطة دبي وتحاول مساعدتهم انسانيا عبر تأشيرات تمكنهم من البقاء داخل الدولة او تأمين صحي بالإضافة الى تقديم مساعدات مادية تتمثل في صندوق التكافل كما تحرص على تكريمهم.

ونوه اللواء المزينة بان شرطة دبي تسعى الى استقطاب الكفاءات من الشباب المواطن ومساعدتهم في الالتحاق بالعمل عبر صقلهم بالدورات التدريبية اللازمة منوها بان شرطة دبي تسعى الى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وانها من اوائل الدوائر الحكومية التي استقطبت هذه الفئة ولديها نسبة كبيرة منهم يعملون في وظائف مختلفة وفقا لنوع الاعاقة، مشيدا بدور « تنمية» في ايجاد قاعدة بيانات للخريجين من الشباب وايجاد فرص وظيفية لهم.

وافاد اللواء المزينة الى ان شرطة دبي تمنح الاولوية للخريجين في التوظيف ممن لا يعملون في اي جهة اخرى، ومن ليس لهم مصدر دخل للالتحاق بكادرها، فيما سيتم رفض اي طلب لموظفين حاليين راغبين في تحسين اوضاعهم مؤكدا ان الاولوية لمن لا يمتلك وظيفة حالية.

الفحص الطبي

واشار اللواء محمد سعد الشريف الى انه فيما يتعلق بالفحص الطبي فيتم فحص المتقدمين في نفس المكان عبر طبيب متخصص وعدد من المساعدين والفاحصين العاملين في شرطة دبي، وتتضمن الفحوصات فحص النظر وفحص الصدر والبطن وقياس الضغط وفحص السكري بالإضافة الى فحص المفاصل وقوة البنية الجسمانية، منوها بان كافة الفحوصات لا تستغرق سوى 10 دقائق فقط.

ضرورة وحاجة

ومن جانبه قال العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي «امتثالا لتوجهات حكومة دبي، وكجزء أصيل من مسؤولياتنا المجتمعية، فإن توظيف وتدريب وتأهيل مواطني الدولة وإعدادهم من اجل الخدمة العسكرية هو ضرورة وحاجة فعلية لدينا وهو في قائمة الأولويات الاستراتيجية لشرطة دبي، مشيراً إلى أنه تم توفير 200 شاغر لحملة الشهادات الابتدائية والثانوية العامة والدبلوم في شواغر عسكرية من رتبة »شرطي وشرطي أول وعريف وعريف أول « في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حيث سخرت شرطة دبي إدارة متكاملة للتعيين، تم خلالها تفريغ 20 موظفا من الإدارة العامة للموارد البشرية كما تم الاستعانة بعشرة موظفين من الإدارات العامة الأخرى، لنوفر مختبرا متكاملا للتعيين على ارض الواقع بحيث يتقدم الباحث عن وظيفة لإجراءات ويحصل على النتيجة في غضون ساعتين، كما يمر عبر خمس مراحل أساسية في البداية يتم التأكد من الأوراق الثبوتية وقياس الطول والوزن ومن ثم تعبئة استمارة طلب التعيين واستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك وتسجيل الطلب وبعد ذلك تصله رسالة نصية قصيرة برقم الطلب، وإجراء الاختبارات الذكية ومقابلة لجنة التعيين وإجراء الفحص الطبي.

وأضاف مدير الإدارة العامة للموارد البشرية إن مرحلة الاختبارات الذكية تحتاج إلى 35-40 دقيقة وتشمل اختبارات الذكاء وقوة الملاحظة ومعلومات عامة، وحول مقابلة لجنة التعيين، أوضح أن اللجنة تطرح مجموعة من الأسئلة بناء على نتائج الاختبارات التي قدمها الباحث وأسئلة أخرى تقيس مجموعة من المهارات الأساسية والمطلوبة ضمن معايير العمل في شرطة دبي .

وأثنى العميد رفيع على التعاون المثمر والبناء الذي جمع شرطة دبي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" وكان هذا اليوم إحدى ثماره التي نأمل أن تعود بالخير والفائدة على شباب الوطن.

استقبال المواطنين

ومن جانبها قالت نورا البدور مديرة مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة "تنمية" إن شرطة دبي ترحب بأي مواطن ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم للوظائف في شرطة دبي في اي وقت لافتة الى ان شروط التسجيل تمثلت في ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ويتناسب طوله مع الوزن ويجتاز المتقدم الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة، شهادة حسن السيرة والسلوك وصورة من جواز السفر وخلاصة القيد، مع الأصل وصورة من الشهادة الدراسية مع الأصل وصورة من شهادة الميلاد مع الأصل وصورة شخصية ملونة وصورة من بطاقة الهوية.استقبال المواطنين

قالت نورا البدور: ان شرطة دبي بدأت صباح امس استقبال المواطنين الراغبين بالانتساب اليها في نادي ضباط الشرطة بمنطقة القرهود الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة7 عصراً بعد تمديد الموعد، مؤكدة انه تم انهاء الاجراءات المبدئية والاساسية للتعيين خلال 10 دقائق، وانه وفقا للوظائف المتاحة تبدأ الرواتب بـ14 ألف درهم شهرياً لأبناء الوطن فئة الذكور من حملة الشهادة الثانوية الذين تمت دعوتهم للمشاركة. 6 2

كشف العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي ان ست خطوات فقط خلال ساعتين يتم عبرها تعيين المقبولين من الذكور من ابناء الدولة في شرطة دبي لافتا الى انه تم ربط البصمات للمتقدمين مع نظام الهوية الوطنية لمن تزيد اعمارهم على 18 عاما، وبالنسبة للأعمار الاقل من ذلك تم احضار جهاز البصمة من الادلة الجنائية وتركيبه لانهاء كافة الاجراءات في مكان واحد، لافتا الى ان الخطوة الاولى تبدأ بالتسجيل ثم فحص المستندات المطلوبة، وبعدها يتم ادخال المتقدم على البصمات ثم برنامج اختبارات المعلومات العامة والذكاء وبعدها على الفحص الطبي في نفس المكان وتتمثل الخطوة الاخيرة في مقابلة لجنة مكونة من 6 من ضباط شرطة دبي من مختلف الادارات لاختبارات قوة الشخصية والثقة بالنفس وتوجيه بعض الاسئلة العامة.

«البيان » ترصد وقائع التوظيف الفوري وتنقل انطباعات المتقدمين

رصدت «البيان» وقائع التوظيف الفوري للمواطنين من الذكور في نادي الضباط بالقرهود أمس، والتقت بعدد من المتقدمين الذين أكدوا إقبالهم على الالتحاق بالعمل في شرطة دبي، وأنهم حضروا اليوم متمنين التوفيق بالعمل في شرطة دبي، وبالفعل، تلقى عدد من المتقدمين رسائل نصية من شرطة دبي باجتيازهم الاختبارات المبدئية وقبولهم للعمل، وتحديد موعد للمقابلة النهائية والالتحاق بالدورة التدريبية، وتم ذلك في غضون ساعتين فقط في بادرة هي الأولى من نوعها.

شكر وثناء

وتقدم عدد من المتقدمين بخالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها شرطة دبي و«تنمية» من أجل خدمة أبناء الوطن ومساندتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة، مشيدين بشكل خاص بإجراءات التعيين الفوري التي وفرتها شرطة دبي بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء الوطن من هذا الجهاز الأمني المتكامل، وفقاً لما أفاد به المواطن محمد أحمد، الذي أوضح أن توفير شواغر بأي جهة أو مؤسسة هو أمر اعتيادي ومتوقع، إلا أن توفير تعيين فوري للمتقدم، وفي إجراءات سهلة وسلسلة ومجتمعة في مكان واحد، هو الأمر الاستثنائي الذي شاهدناه اليوم، وشاركه الرأي خلف الشامسي الذي أبدى إعجابه الشديد بشرطة دبي، كجهاز أمني يتمتع بسمعة وصيت، ليس فقط في الدولة، وإنما على الصعيد العالمي، وكذلك الحال بالنسبة لناصر سهيل وصالح إسماعيل، اللذين أكدا على حبهما للعمل العسكري ورغبتهما بالالتحاق بالعمل ضمن صفوف شرطة دبي بشكل خاص، وضمن أي شاغر متوفر.

وحول الاختبارات تحدث المتقدم ناصر عبد الله سالم، مؤكداً أن الاختبارات كانت متوسطة من حيث الصعوبة، وأنها تقيس نسب الذكاء ومهارات التركيز والدقة وقوة الملاحظة ومجموعة من المعارف الرئيسة ومعلومات عامة، كما تكشف عن الجوانب في شخصية المتقدم، وشاركه الرأي ناجي عبد الله، مؤكداً أن فرحة التقدم للوظيفة أضاعت رهبة الاختبارات والخوف، وعبر عن تفاؤله بالنتائج، وحث نظراءه الشباب على اغتنام الفرصة.

حرص

وقال المواطن محمد عيسى طالب حاصل على الثانوية العامة، إنه يتمنى الانضمام إلى العمل في القيادة العامة لشرطة دبي، وإنه حرص على التقدم للعمل في شرطة دبي خلال اليوم المفتوح للتوظيف الفوري، مؤكداً أنه اجتاز المقابلة الشخصية واختبارات الذكاء، وإنه ماض في استكمال باقي الخطوات، مشيداً بإجراءات التعيين السريعة في شرطة دبي، لافتاً إلى انه يرغب في الالتحاق بالعمل الميداني، وإنه التحق العام الماضي بمعسكر راشد للحصول على بعض الخبرات.

سمعة

وأضاف المواطن خليل نصيب «تقدمت بطلبي للعمل في القيادة العامة لشرطة دبي، نظراً لما تمتلكه من سمعة جيدة ومتميزة على مستوى الحكومة الاتحادية والمحلية، وحصولها على العديد من جوائز التميز المؤسسي، ولما تقدمه من اهتمام ورعاية لموظفيها والسعي إلى تطويرهم بصورة مستمرة، وأتمنى أن أكون عنصراً بشرياً متميزاً ذا قيمة مضافة لهذه المؤسسة، أسهم ولو بجزء بسيط في رد جميل هذا البلد المعطاء، لافتاً إلى أنه حصل على الثانوية العامة بمعدل 78 %.

قاعدة بيانات

أكد محمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، أنه يتم توفير قاعدة بيانات بأسماء وعناوين الراغبين في الالتحاق بالوظائف من المواطنين من الجنسية، وأن جمارك دبي بالتعاون مع «تنمية» قامت بتعيين 45 مواطناً الأسبوع الماضي، وذلك نظراً للتوسعات التي تشهدها في مطاري آل مكتوم ومطار دبي والمنافذ الحدودية، منوهاً بأنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات لتعيين المواطنين لديهم، والتي ستتضمن مبادرتي التدريب والتأهيل والتدريس، خاصة أن سوق الاتصالات في الدولة في تنامٍ مستمر.

وأفاد المري أن «تنمية» لديها خطة استراتيجية طموحة خلال الفترة المقبلة، ستركز على متابعة المتقدمين للوظائف، والتأكد من التحاقهم بالعمل فعلياً، كذلك توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، عبر إيجاد حوافز مغرية للمواطنين العازفين عن العمل الخاص.