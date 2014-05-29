حاكم الشارقة يوجه بمستشفى في جزر القمر

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بسرعة إنشاء مستشفى على احدث طراز في العاصمة موروني بجمهورية جزر القمر، وذلك حرصا من سموه على مد يد العون الى الدول المسلمة والصديقة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الشارقة أمس مع حكومة جمهورية جزر القمر تهدف لتحقيق وتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى الذي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك في مقر دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن حكومة الشارقة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية أمين عام الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة وعن حكومة جمهورية جزر القمر فؤاد موهاجي نائب رئيس جمهورية جزر القمر المكلّف بوزارة الصحة بالجمهورية.

من جانبه أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والتي تهدف إلى إشراف الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة على تشييد وبناء وإدارة مستشفى في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر بغرض توفير خدمات الرعاية الطبية لمواطني جمهورية جزر القمر، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لتسيير العمل بالمستشفى.

وأشار إلى أن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة للمشروع يدل على مدى حرص دولة الامارات وحكومتها الرشيدة لاستكمال الجهود المتميزة في إيصال وتنفيذ البرامج الصحية لمختلف مناطق العالم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة لخلق بيئة أفضل في مجال تقديم الرعاية الصحية لمواطني الجمهورية.

وقدم فؤاد موهاج نائب رئيس الجمهورية خالص شكره وتقديره لقيادة وحكومة وشعب الإمارات عامة وحكومة الشارقة خاصة على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه للجمهورية مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 25 سنة حيث توطدت هذه الروابط خلال الفترة الراهنة من خلال تدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي أشرفت على بنائه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، واستكمالا لهذه العلاقات قام الشيخ صقر بن محمد القاسمي أمين عام الأمانة العامة للأوقاف اليوم بتوقيع اتفاقية تشييد مستشفى آخر نفخر بوجوده في الجمهورية.

حضر مراسم التوقيع جمال الطريفي المستشار بمكتب سمو الحاكم وطالب إبراهيم المري مدير الأمانة العامة للأوقاف وعدد من أعضاء مجلس امناء الأمانة العامة للأوقاف ومديري الادارات بدائرة الشؤون الإسلامية.