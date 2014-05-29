240 من الطلبة في أبوظبي

افتتح محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم صباح أمس، فعاليات ملتقى «نجوم الرياضيات» الذي نظمته مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات للعام الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 240 طالبا وطالبة من الحلقتين الثانية والثالثة، يمثلون 35 مدرسة حكومية على مستوى أبوظبي والعين والغربية، ويهدف الملتقى الى نشر ثقافة التميز العلمي وتغيير نظرة الطلبة للرياضيات من خلال عرض أفكار تتحدث عن استخدام وتوظيف هذه المادة العلمية في الحياة وبشكل ممتع، بالإضافة للاطلاع على أساليب تدريس حديثة ومتطورة من خلال مختلف الخبرات الميدانية.

رؤية تعليمية

وأكد محمد سالم الظاهري في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن رؤية مجلس أبوظبي للتعليم تركز على إعداد الطلبة للمستقبل وخاصة على مستوى الاهتمام بتشجيعهم على دراسة المواد العلمية وجعل العلوم من المواد المحببة لهم ليختاروا من خلالها تخصصاتهم المستقبلية، مؤكدا أن التميز في الرياضيات مهم جدا للطلبة المتفوقين لأنه يفتح لهم الكثير من الآفاق العلمية والعملية في حياتهم.

وثمن الظاهري الأفكار والمشاريع الابداعية التي قدمها الطلبة والتي تعبر عن تميز في الرياضيات وتطبيقاته في الحياة المحيطة بهم، وعبر عن تقديره لإدارة مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية لإطلاقها لمبادرة «ملتقى الرياضيات» من العام الماضي وجهودها الدائمة لتطويره واستقطاب أكبر عدد من المدارس للمشاركة مما يعزز تبادل الخبرات والعمل بروح الفريق وتعزيز الخبرات التعليمية بين المدارس.

متعة الرياضيات

من جانبها أوضحت عائشة الشامسي مديرة ثانوية عائشة بنت أبي بكر، أنها سعيدة باتساع المشاركة لهذا العام، مشيرة الى أن فكرة الملتقى جاءت بالتنسيق بينهم كإدارة ومنسق مادة الرياضيات في المدرسة محمد عوض، من منطلق إدراكهم لأهمية مادة الرياضيات وضرورة تشجيع الطلبة على التفاعل معها بشكل ممتع ومنتج، بدلا من النظر إليها على أنها مادة جامدة ومعقدة، لهذا حرص الملتقى على عرض أوراق عمل طلابية متنوعة تتضمن أفكارا حول تطبيقات الرياضيات في الحياة، بالإضافة لإقامة معرض على هامش الملتقى يتضمن أبرز أعمال وإنجازات الطلبة في مجال الرياضيات.

وأضافت أن هناك جوائز التميز في الملتقى، حيث سيتم اختيار أفضل (3) أوراق عمل من بين الـ(8) أوراق المشاركة، بالإضافة الى تكريم أفضل جناحين خلال المعرض.

أوراق العمل

قال محمد عوض اختصاصي مادة الرياضيات، إن أوراق العمل المشاركة تشمل، ورقة «توظيف الدمى والعرائس في تدريس الرياضيات»، والثانية بعنوان «اترك مسافة قبل الحسافة» وتشير لدور الرياضيات في حساب مسافات الأمان مع دمجها بالتوعية المرورية، والثالثة «دراسة جدوى لإقامة مشروع تجاري»، وورقة رابعة حول «مناظرة رياضية»، وخامسة تتناول رؤية عن المساحات السطحية للمكعب وشبه المكعب، وأخرى حول «التصميم باستخدام الرياضيات» .