الإمارات تبدأ تطعيم 3.6 ملايين طفل باكستاني ضد الشلل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء الشعب الباكستاني الصديق، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إطلاق حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في إقليم خيبر بختونخوا، والمناطق القبلية في إقليم فتح في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك تحت شعار «الصحة للجميع مستقبل أفضل».

وجاء إطلاق الحملة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور عائشة رضا فاروق عضو المجلس الوطني، ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لاستئصال شلل الأطفال، ومطر المنصوري القائم بأعمال سفارة الإمارات بإسلام آباد، وعبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، والدكتور نعمة سعد ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية، واللواء محمد أجمل من قيادة الجيش الباكستاني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين بالحكومة الباكستانية، وحكومات الأقاليم.

وقال عبد الله الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال كلمة له في المؤتمر الصحافي، إن إطلاق حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال جاء في إطار توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء الشعب الباكستاني الصديق، كما تأتي ضمن مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، مشيراً إلى أن حملة الإمارات هي حملة إنسانية تستهدف تطعيم ثلاثة ملايين و643 ألف طفل باكستاني ضد مرض شلل الأطفال خلال فترة ثلاثة أشهر هي يونيو وأغسطس وسبتمبر من عام 2014.

دعم

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قدم في وقت سابق مبلغ 440 مليون درهم إماراتي، مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتعد هذه المساهمة ثاني مساهمة يقدمها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2011 أعلن كل من سموه، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس عن شراكة استراتيجية، تم خلالها تقديم مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار أميركي مناصفة بين الطرفين، لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.

وكانت القمة العالمية للقاحات التي عقدت في أبوظبي 2013 قد شهدت الإعلان عن الخطة الاستراتيجية 2013- 2018 للقضاء على شلل الأطفال واستئصاله، التي ستكلف للقضاء على المرض واستئصاله المجتمع الدولي 5.5 مليارات دولار، حيث قدرت دراسة علمية أن جهود المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال يمكن أن توفر بين 40 إلى 50 مليار دولار.

تعاون

وأوضح عبد الله الغفلي في كلمته أن حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستنفذ بالتعاون مع قيادة الجيش الباكستاني، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الباكستانية، ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم وبإشراف ومشاركة كوادر طبية متخصصة من تلك الجهات، حيث تشمل الحملة تغطية جغرافية لـ 24 منطقة منها 11 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، و13 منطقة في إقليم فتح وستستهدف تنفيذ أكثر من ثمانية ملايين و500 ألف عملية تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي، حيث سيتم تنفيذ أربع حملات تطعيم شهريا في كل منطقة، كما سيتزامن مع بدء هذه الحملة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية السكان بخطورة الأمراض والأوبئة وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم منها تحت شعار «الصحة للجميع .. مستقبل أفضل».

ترجمة التوجيهات

وأكد مدير المشروع الإماراتي أن حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز الجهود الرامية لدعم برامج التوعية الصحية بجمهورية باكستان الإسلامية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية، التي يعانيها الأطفال في المناطق المنكوبة والتزاماً بالمنهج الإنساني لمساعدة الشعوب المحتاجة وتطوير برامج التنمية البشرية والاهتمام بالإنسان وخاصة فئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية، كما أن الحملة تستمد أهميتها من خلال دورها في دعم المبادرة العالمية، التي أقرتها الجمعية العامة للصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بنهاية عام 2018، ودعم خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس مرض شلل الأطفال.

وأشار إلى الدور الاستثنائي والأهمية الخاصة لحملة الإمارات للتطعيم في دعم جهود القضاء نهائياً على وباء شلل الأطفال، حيث تترقب منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية الأخرى نجاح الحملة كونه مؤشراً إيجابياً للحد من انتشار فيروس شلل الأطفال ليس على مستوى باكستان ولكن على مستوى جميع دول العالم.

وتوضح تقارير منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بشلل الأطفال المكتشفة في دول الشرق الأوسط يعود مصدر أغلبها إلى الفيروس الموجود بباكستان. ويعتبر شلل الأطفال مرضاً فيروسياً شديد العدوى، يهاجم الجهاز العصبي وأشد الأشخاص تعرضاً للإصابة بهذا المرض هم الأطفال دون سن الخامسة، ويتعرض طفل من بين كل 200 إلى400 طفل من المصابين للإصابة بالشلل أو الموت، حيث تفيد تقارير الحكومة والمنظمات الدولية بأن غياب الوعي الصحي حول أخطار المرض والمعتقدات الخطأ تعيق حملات القضاء عليه. شكر وتقدير

أعرب اللواء محمد أيوب قائد معهد القوات المسلحة الباكستانية لعلم الأمراض عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على هذه المبادرة الإنسانية للقضاء على شلل الأطفال في باكستان، وأشار إلى أهمية المشاريع التنموية التي نفذتها دولة الإمارات في المناطق، التي تأثرت بكارثة الفيضانات وخاصة في مجال الصحة، مؤكداً أن ارتباط مبادرة التطعيم باسم الإمارات يعزز من نجاح الحملة، ويكثف من نسبة إقبال السكان على التطعيم في مراكزها، منوهاً بأن قيادة الجيش الباكستاني أكملت جميع الترتيبات اللازمة لتأمين وحماية فرق ومراكز التطعيم، أثناء تنفيذ الحملات في جميع المناطق.

حملة إعلانية للتوعية بخطورة الوباء

أوضح عبد الله الغفلي أن إدارة المشروع الإماراتي أكملت جميع الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم بنجاح، حيث بدأت بتنفيذ حملة إعلانية لتوعية السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على الاستفادة من الحملة لتطعيم أبنائهم ووقايتهم منه، كما ستقوم بالإشراف بشكل مباشر على متابعة تنفيذ الحملة ميدانياً في جميع المراكز المخصصة للتطعيم خلال الفترة المقبلة.

وقدم مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في ختام المؤتمر الصحافي، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهاتهما ومبادرتهما بإطلاق هذه المبادرة الإنسانية لحماية الأطفال الباكستانيين من الأوبئة والأمراض الخطرة التي تهدد صحتهم وسلامتهم وعافيتهم، التي تعتبر إضافة جديدة في سجل المبادرات الإنسانية الدائمة والمتواصلة لقيادتنا الرشيدة لمساعدة أطفال العالم وحمايتهم وتأمين المستقبل المشرق لهم.

وأعرب عن شكره لتعاون الحكومة الباكستانية، وقيادة الجيش الباكستاني، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلي لجان التطعيم في الأقاليم، وكل من أسهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقدم الدكتور نعمه سعيد عابد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحافي إيجازاً عن خطورة وباء شلل الأطفال، حيث أوضح أن جمهورية باكستان الإسلامية سجلت في عام 2011 أعلى عدد من حالات شلل الأطفال في عشر سنوات ما مجموعه 198 حالة، وسجلت في عام 2012 ما مجموعه 58حالة وسجلت في عام 2013 ما مجموعه 93 حالة،

كما سجلت في أول خمسة أشهر من العام الحالي 67حالة، حيث تعد باكستان واحدة من ثلاث دول فقط في العالم لا يزال شلل الأطفال متوطنا فيها.

ملايين الأطفال في العالم يفتقرون إلى اللقاحات الوقائية

على الرغم من التقدم الهائل فلا يزال هناك الملايين من الأطفال حول العالم يفتقرون إلى اللقاحات الضرورية التي يحتاجونها للوقاية من شلل الأطفال حيث يموت طفل كل 20 ثانية بسبب أمراض يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات الموجودة فيما تم القضاء على مرض شلل الأطفال الذي يعتبر أحد أكثر الأمراض المسببة للخوف والهلع في معظم دول العالم لما له من آثار تسبب الإعاقة والشلل لدى المصابين به بنسبة 99% حتى اليوم.

والفرصة الآن متاحة أمام العالم للقضاء على مرض شلل الأطفال في ظل التقدم الملحوظ خلال عام 2012 ووفقا لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية انخفض عدد حالات شلل الأطفال من/ 650 / حالة خلال عام 2011 إلى /223 / حالة عام 2012 مما يمثل تسجيل أقل عدد من الحالات في أقل عدد من البلدان وأكبر انخفاض منذ عقد من الزمان .

ومنذ ثلاث سنوات أصبحت الهند خالية من مرض شلل الأطفال فيما تم الإعلان مرة أخرى عن خلو كل من أنجولا وجمهورية الكونجو الديمقراطية من مرض شلل الأطفال ولم يتبق من الدول الموبوءة بالمرض غير أفغانستان ونيجيريا وباكستان .

وتعد الخطة الاستراتيجية للقضاء على المرض واستئصاله خطة شاملة واستراتيجية طويلة الأجل تجمع الاحتياجات المطلوبة للقضاء على مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 وترتبط بأربعة أهداف تسعى إلى تحقيقها هدفها الأول كشف فيروس شلل الأطفال وإيقافه بحلول نهاية عام 2014 .. والهدف الثاني تقوية التطعيم الروتيني وسحاب لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم ..

أما الهدف الثالث فهو الاحتواء والاعتماد بحيث قبل التصديق على القضاء على المرض يجب على المختبرات ومنشآت إنتاج اللقاحات العالمية أن تحتوي كافة عينات الفيروس بشكل صحيح للحماية من حالات التفشي المستقبلية ويجب على كافة المناطق أن تتجاوز ثلاث سنوات من دون تسجيل حالة واحدة للوصول إلى حالة الخلو من المرض مع إمكانية الحصول على شهادة الخلو من المرض في العام التالي .

ويتمثل الهدف الرابع بالتخطيط للوصول إلى المجتمعات الأكثر تهميشاً والأصعب وصولا على مستوى العالم ويمكن أن تفيد مشاركة هذه الخبرة مبادرات أخرى تتعلق بالصحة والتنمية .

وتحدد الخطة ستة مخاطر رئيسة وتستعد لها من بينها مخاطر تتعلق بالمدخلات تشمل عدم القدرة على العمل في المناطق غير الآمنة وضعف الإرادة السياسية أو الاجتماعية وضعف المسؤولية تجاه أنشطة الجودة. أما مخاطر التنفيذ فتشمل التمويل غير الكافي وعدم القدرة على التوظيف أو الإبقاء على العاملين اللازمين والإمداد غير الكافي من اللقاحات الصحيحة.