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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة وإشعال النيران ب 4 أحواش بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة وإشعال النيران ب 4 أحواش بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة وإشعال النيران ب 4 أحواش بسوهاج‎

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة علي قطعة أرض على أثر ذلك قام الطرفان بإشعال النيران بعدد 4 أحواش بناحية بندار الكرمانية بمركز سوهاج.

كان اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج ، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بوقوع مشاجرة وحريق بناحية بندار الكرمانيه دائرة المركز .

بالأنتقال والفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول وهم  بكرى قاسم همام 83 سنة مزارع ، وأبنائه حمدى 30 سنة عامل ، مرشد 25 سنة فلاح ، محمد 37 سنة عامل ، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

أما الطرف الثانى من المشاجرة هم  فيصل حشمت قاسم 23 سنة مزارع ، حمادة على قاسم 25 سنة عامل ، شعبان أحمد فتوح قاسم 18 سنة طالب ، الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية ، تبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بسبب النزاع على قطعة أرض ،وقام أفراد العائلتين بإشعال النيران بمنازل كل منهم الأخر ، حيث تم اشعال النيران بحوش ملك الأخير من الطرف الأول ،وعدد 3 أحواش ملك الطرف الثانى .

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد ، وانحصرت التلفيات فى احتراق كمية من جذوع النخيل ، تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول  .

كلفت إدراة البحث بالتحرى فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2146 إدارى المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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