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“مولانا”: حركة “تمرد” تسعي للحصول علي الدعم الأمريكي

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“مولانا”: حركة “تمرد” تسعي للحصول علي الدعم الأمريكي “مولانا”: حركة “تمرد” تسعي للحصول علي الدعم الأمريكي

أكد أحمد مولانا، عضو الجبهة السلفية، أن عقد حركة تمرد لمؤتمر صحفي في 25 من الشهر الجاري في نيويورك بالتعاون مع حزبي الوفد والدستور، للإعلان عن عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحملة في أوربا وأمريكا، بالإضافة للكشف عن ممارسات الاستبداد التي ينتهجها النظام الحاكم، يعد سعيا للحصول دعم الإدارة الأمريكية.

وأضاف مولانا أن القوى المعارضة الداعمة لحملة تمرد عاجزة في التغيير عن طريق الدعم الجماهيري سواء بالانتخابات أو غير ذلك من الفعاليات، نظراً لضعف شعبيتها، وأن أغلب الناس حتى الناقم منهم على السياسات الحالية للرئاسة لا يرون فيها بديلا حقيقيا يمثل ما يتطلعون له من آمال.

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