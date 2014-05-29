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اللجنة العامة بمحكمة شمال القاهرة: 143632 صوتا للسيسى و4904 لصباحى

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اللجنة العامة بمحكمة شمال القاهرة: 143632 صوتا للسيسى و4904 لصباحى اللجنة العامة بمحكمة شمال القاهرة: 143632 صوتا للسيسى و4904 لصباحى

أعلن المستشار سلامة سليم رئيس اللجنة العامة رقم 6 الموجودة بمدرسة النقراشى الثانوية بنين، والتى تضم 68 لجنة فرعية التابعة لمحكمة شمال القاهرة، بحدائق القبة، عن حصول المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى على 143632 صوتا، بنسبة 96,69% بينما حصل المرشح الآخر حمدين صباحى على 4904، بنسبة 3,31%.

وحضر 156219 ناخبا، بينما وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 148536 فى مقابل 7683 باطلا.

وأشار إلى تواجد مراقبين دوليين لمتابعة الإعلان عن النتيجة النهائية، لكل المرشحين.

ذلك أن سامح حسن مسئول حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى عن دائرة حدائق القبة، تقدم بطعن على نتائج الانتخابات لمد التصويت لليوم الثالث، مشيرا إلى وجود انتهاكات فى محاضر الفرز، تتمثل فى أن الأوراق الباطلة حسمت لصالح السيسى على حد وصفه.

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