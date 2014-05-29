أصوات محافظة المنيا تتجه للسيسي ( تحليل رقمي )

تظهر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية 2014 في محافظة المنيا إلى تقدم ملحوظ للمرشح عبد الفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي، حيث أظهرت نتائج الفرز الأولية ما يلي:

في مركز شرطة العدوة تقدم السيسي بعدد أصوات 5763 مقابل 262 صوت لحمدين صباحي، و295 صوت باطل، من إجمالي 6287 صوت، وفي لجنة رقم 9 استطاع السيسي أن يحصد 37150 صوت مقابل 2263 صوت لحمدين صباحي، و2823 صوت باطل، من إجمالي عدد أصوات 39413 صوت.

وفي لجنة أبو قرقاص بإلمنيا، حصد السيسي على 96618 صوت في مقابل 4003 صوت لصباحي، و 6664 صوت باطل، من إجمالي عدد أصوات 107285 صوت.

وفي مركز مطاي لجنة 35 شيلا الغربية استطاع السيسي الحصول على 3030 صوت في مقابل 12 صوت لحمدين و 27 صوت باطل، من إجمالي 4353 صوت، وفي مدرسة دير الجرنوس مغاغة لجنة 58 حصل السيسي على 5163 صوت في مقابل 92 صوت لصباحي، و 155 صوت باطل، من إجمالي عدد أصوات يبلغ 5400.

وفي بني مزار، في مدرسة سيوا النجاح رقم 43 استطاع السيسي الحصول على 1240 صوت في مقابل 30 صوت لحمدين و24 صوت باطل، من إجمالي عدد أصوات 1294 صوت. وفي لجنة رقم 33 مجمع دير السنقورية حصل السيسي على 1417 صوت في مقابل 80 صوت لصباحي و266 صوت باطل من إجمالي 5963 صوت. وفي لجنة 79 مدرسة طه حسين، استطاع السيسي الحصول على 1966 صوت في مقابل 88 صوت لحمدين صباحي من إجمالي أصوات 4351 صوت، وفي ملوي لجنة رقم 9 حصل السيسي على 1906 صوت في مقابل 102 صوت لحمدين، من إجمالي 5076 صوت، وفي لجنة رقم 10حصل السيسي على 1843 صوت مقابل 106 صوت لحمدين صباحي من إجمالي عدد أصوات 5614 صوت.

في الانتخابات الرئاسية 2012 لم يتمكن المرشح الرئاسي حمدين صباحي من الاستحواذ على أكبر عدد من الأصوات حيث حصل على المركز الرابع من بين مرشحي الرئاسة آنذاك بعدد أصوات يقدر بـ 64.314 صوت. وقد نالت محافظات الصعيد نصيب الأسد في زيارات المرشح الرئاسي حمدين صباحي حيث زار حوالي 7 محافظات في الوجه القبلي في محاولة للحصول على تأييد أكبر عدد من الناخبين في إقليم الصعيد الذي يتميز بكتلته التصويتية الكبيرة والتي كان لها فعل السحر في انتخابات الإعادة في 2012 حيث رجحت كفة الرئيس السابق محمد مرسي ضد منافسه الفريق أحمد شفيق. ولا شك أن التركيبة السكانية ووجود العائلات الكبيرة والقبائل في الصعيد تلعب دورا كبيرا في السلوك التصويتي وتوجيه الناخبين صوب مرشح معين.

يقدر عدد سكان محافظة إلمنيا بـ 4.606.784 نسمة، من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2014 يقدر بحوالي 2.657.774 نسمة، موزعين على 584 لجنة إنتخابية.

تحليل أحمد عسكر (باحث في العلوم السياسية)