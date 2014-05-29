' النينو ' .. منافس غير تقليدي جديد لانجلترا في المونديال

ستكون آمال المنتخب الانجليزي في تحقيق لقبه الثاني في تاريخ بطولة كأس العالم مهددة بسبب "النينو".

وسبق للمنتخب الانجليزي تحقيق لقب وحيد في بطولة كأس العالم جاء حين استضاف البطولة في عام 1966.

"النينو" هي ظاهرة مناخية يتوقع أن تضرب البرازيل في فترة إقامة المونديال وتتسبب في أن تسود أجواء شديدة الحرارة مع موجات من الجفاف، وهي الأجواء التي لا يفضلها لاعبو المنتخب الإنجليزي على الإطلاق حيث تتعارض مع الطقس الذي اعتادوا عليه في انجلترا.

وبحسب تقرير أصدره قسم أبحاث الطقس بجامعة ريدينج ستسود هذه الأجواء البرازيل خلال المونديال بسبب ظاهرة "النينو" التي تضرب هذه المنطقة كل خمس أعوام تقريباً، وتتسبب في موجات من الحرارة والجفاف، وتمتد الظاهرة لبعض مناطق أمريكا الجنوبية والساحل الغربي للولايات المتحدة.

التقرير قال أن فرص المنتخب الإنجليزي ستتأثر أيضاً بسبب إعتياد منافسيه على هذه الأجواء التي لا تعد غريبة عن بلدانهم.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة للمونديال إلى جانب منتخبات إيطاليا وكوستاريكا وأوروجواي.