أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يفاجئ الجميع ويعيد تياجو إلى تشيلسي

Google+ Print
مورينيو يفاجئ الجميع ويعيد تياجو إلى تشيلسي مورينيو يفاجئ الجميع ويعيد تياجو إلى تشيلسي

فاجأ تشيلسي الجميع بإعادة ضم لاعبه السابق تياجو مينديش من صفوف أتليتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

البرتغالي ذو الـ33 عاماً وصل إلى لندن ليتم صفقة انتقاله إلى تشيلسي بناء على رغبة مواطنه ومدرب تشيلسي جوزيه مورينيو، ليعود تياجو إلى الفريق الذي قضى فيه موسم 2004-2005 محققاً معه لقب الدوري الإنجليزي في أول مواسم مورينيو أثناء ولايته الأولى مع الفريق اللندني.

وإنتهى تعاقد تياجو الذي وافق على تقليص راتبه مقابل البقاء مع أتليتيكو مدريد في الموسم المنقضي، ولم يعرض بطل الدوري الإسباني تجديد التعاقد مفضلاً إعادة لاعبه الشاب راؤول نيجيز الذي كان معاراً في صفوف رايو فاييكانو.

وقضى تياجو موسماً مميزاً مع أتليتيكو مدريد حقق فيه لقب الدوري بالإضافة لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفاجئه مورينيو بطلب عودته إلى تشيلسي وهو ما وافق عليه تياجو على الفور.

وقال لاعب بنفيكا وليون ويوفنتوس السابق لصحيفة ماركا الإسبانية "مورينيو هو الأفضل في العالم، ولا يمكنني أن أرفض طلبه في أي وقت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع