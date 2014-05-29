مورينيو يفاجئ الجميع ويعيد تياجو إلى تشيلسي

فاجأ تشيلسي الجميع بإعادة ضم لاعبه السابق تياجو مينديش من صفوف أتليتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

البرتغالي ذو الـ33 عاماً وصل إلى لندن ليتم صفقة انتقاله إلى تشيلسي بناء على رغبة مواطنه ومدرب تشيلسي جوزيه مورينيو، ليعود تياجو إلى الفريق الذي قضى فيه موسم 2004-2005 محققاً معه لقب الدوري الإنجليزي في أول مواسم مورينيو أثناء ولايته الأولى مع الفريق اللندني.

وإنتهى تعاقد تياجو الذي وافق على تقليص راتبه مقابل البقاء مع أتليتيكو مدريد في الموسم المنقضي، ولم يعرض بطل الدوري الإسباني تجديد التعاقد مفضلاً إعادة لاعبه الشاب راؤول نيجيز الذي كان معاراً في صفوف رايو فاييكانو.

وقضى تياجو موسماً مميزاً مع أتليتيكو مدريد حقق فيه لقب الدوري بالإضافة لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفاجئه مورينيو بطلب عودته إلى تشيلسي وهو ما وافق عليه تياجو على الفور.

وقال لاعب بنفيكا وليون ويوفنتوس السابق لصحيفة ماركا الإسبانية "مورينيو هو الأفضل في العالم، ولا يمكنني أن أرفض طلبه في أي وقت".