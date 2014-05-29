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آس: ميراندا يترك أتليتكو من أجل مانشستر يونايتد

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آس: ميراندا يترك أتليتكو من أجل مانشستر يونايتد آس: ميراندا يترك أتليتكو من أجل مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة (آس) الإسبانية أن البرازيلي ميراندا مدافع أتليتكو مدريد سينتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

ويعد ميراندا -29 عاما- أحد ركائز الدفاع الأساسية في خطة دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس، إذ شارك في 32 مباراة بالليجا، و13 بدوري الأبطال.

وأشارت (آس) في تقريرها أن يونايتد سيدفع الشرط الجزائي في تعاقد ميراندا والبالغ 30 مليون يورو، بعدما أبدى لويس فان جال رغبة في ضمه.

بل أن المدافع البرازيلي أخذ خطوات جادة من أجل الانضمام ليونايتد، منها البحث عن مدارس لأولاده في مدينة مانشستر.

وفي الوقت الذي بات وجود ميراندا ضعيفا بالموسم المقبل، يبحث مسؤولو أتليتكو عن بديلا بالفعل، وربما يكون مدافع بورتو إيلاكويم مانجالا.

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