صراع الانتقالات (1) - 20 موهبة شابة تشعل انتقالات أوروبا

نشرت جريدة ديلي ميل تقريراً عن أبرز 20 موهبة شابة تسعى الأندية الأوروبية عموماً والانجليزية بصفة خاصة لضمهم في الفترة المقبلة.

وتضمن التقرير أسماء مثل لاعب ميلان الإيطالي المصري الأصل ستيفان الشعرواي، ونجم يوفنتوس الفرنسي بول بوجبا، وحارس مرمى أتليتيكو مدريد المعار من تشيلسي البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة للاعب عربي هو العراقي علي عدنان.

وفيما يلي يستعرض FilGoal.com الجزء الأول من هذه الأسماء العشرين وأبرز الأندية المهتمة بخدماتها.

20. ستيفان الشعراوي (إيطاليا – ميلان)

بالرغم من غيابه عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في القدم إلا أن الشعراوي يبقى هدفاً لأغلب الأندية الأوروبية. وبتعيين فيليبو إنزاجي مديراً فنياً لميلان لا يعرف اللاعب المصري الأصل ذو الـ21 عاماً حظوظه مع الروسونيري في الموسم الجديد، وسط إهتمام أندية أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين بالإضافة إلى نابولي الإيطالي بخدماته.

19. باولو ديبالا (الأرجنتين – باليرمو)

لعب المهاجم الأرجنتيني ذو الـ19 عاماً دوراً بارزاً في صعود باليرمو مجدداً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي Serie A هذا الموسم. وبعد أن كاد ديبالا ينضم لمانشستر سيتي قبيل بداية الموسم الماضي عاد بطل الدوري الإنجليزي ليبدي رغبته في ضمه، وسط إهتمام متصاعد من أندية برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان.

18. علي عدنان (العراق – ريزاسبور)

"جاريث بيل الآسيوي" هو الإسم الذي يطلق على اللاعب المتوج بلقب أفضل موهبة شابة في آسيا للعام الماضي. علي عدنان كاظم التميمي يتألق في صفوف ريزاسبور التركي، وأبدت أمدية أرسنال وليفربول بالإضافة لبروسيا دورتموند وجالاتاسراي وسيفيليا إهتماماً كبيراً بالمهاجم الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ويقدر سعره بثمانية ملايين يورو.

17. ألفارو فاديو (إسبانيا – ريال بيتيس)

في 2011 كان فاديو هو أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ الليجا حين كان في سن 16 عاماً، ومنذ ذلك الوقت حجز لنفسه مكاناً أساسياً مع بيتيس في مركز الجناح الأيسر. ومع هبوط الفريق الأندلسي يبدو فاديو قريباً من مغادرة بيتيس وسط أنباء عن مراقبة أندية أرسنال وتوتنام ووست بروميتش وأيضاً مالاجا له.

16. زكريا البقالي (بلجيكا – أيندهوفن)

وسط أنباء عن رفضه تمديد تعاقده مع فريقه الهولندي بي اس في أيندهوفن، يبدو البقالي قريباً من الانتقال للدوري الإنجليزي. المغربي الأصل البلجيكي الجنسية الذي غاب عن تشكيلة منتخب بلاده في المونديال لصغر سنه (18 سنة) لفت انتباه كشافي ليفربول وأرسنال من قبل، وربما يتلقى عروضاً رسمية في الأيام المقبلة.

15. ماتيا دي شيليو (إيطاليا – ميلان)

في سن الـ21 حجز دي شيليو موقعه كظهير أيمن أساسي لميلان بالرغم من الإصابة التي أبعدته لفترة قبل أن يعود وينضم لتشكيلة المنتخب الإيطالي في المونديال. ويسعى مانشستر يونايتد وكذلك ريال مدريد وراء دي شيليو الذي يتوقع ألا يقل سعره عن 20 مليون يورو.

14. كيرت زوما (فرنسا – سانت إتيان)

كاد الفرنسي الشاب أن يلتحق بتشيلسي في يناير الماضي بعد أن أعرب جوزيه مورينيو عن إعجابه بقدراته لكنه أكمل الموسم مع سانت إتيان. ومع نهاية الموسم قد يلتحق قلب الدفاع ذو الـ19 عاماً بقلعة البلوز حيث يرى فيه مورينيو البديل الأمثل لجون تيري.

13. هاكان تشالهانوجلو (تركيا – هامبورج)

بالرغم من موسم هامبورج السيء الذي انتهى ببقائه بمعجزة في البوندسليجا إلا أن التركي صاحب الـ20 عاماً لفت الأنظار، ولقبه الكثيرون بمسعود أوزيل الجديد. ووسط إهتمام بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن بلاعب الوسط المهاجم قد يدخل تشيلسي على الخط لخطف هاكان قبل الثنائي الألماني.

12. ماركينيوس (البرازيل – باريس سان جيرمان)

قدم الظهير الأيمن موسماً مميزاً مع باريس سان جيرمان لكنه لم يدخل ضمن قائمة المنتخب البرازيلي للمونديال. ورغم إخفاقه في ضمه الصيف الماضي جدد برشلونة رغبته في ضم الظهير الأيمن ذو الـ20 عاماً الذي يسعى مانشستر يونايتد أيضاً وراءه.

11. فيكتور فيشر (الدنمارك – أياكس)

آخر عنقود أكاديمية أياكس تألق بشدة مع الفريق المتوج بلقب الدوري الهولندي هذا الموسم. فيشر (19 عاماً) كان أفضل بديل لمواطنه كريستيان إريكسن الذي انتقل لتوتنام الموسم الماضي، ولفت تألقه أنظار ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال بالإضافة لبرشلونة وانتر ميلان.