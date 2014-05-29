بالفيديو والصور .. من ' الرجل ' الذي عانقه رونالدو احتفالا بدوري الأبطال؟

عقب انتهاء دوري أبطال أوروبا بتتويج ريال مدريد بالبطولة العاشرة، خلع كريستيانو رونالدو نجم الملكي قميصه وتوجه به نحو المدرجات وقام باصطحاب أحد المشجعين لمعانقته .. فمن هذا الشخص؟

العديد من وسائل الإعلام تسائلت عن هوية المشجع الذي عانقه رونالدو بحرارة أمام الكاميرات وألاف المشجعين في ملعب النور بلشبونة عقب نهائي دوري الأبطال.

ريال توج باللقب العاشر بفوزه بنتيجة 4-1 على أتليتكو في لقاء شهد تسجيل رونالدو هدفه الـ17 بالبطولة من ركلة جزاء.

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هناك روايتين لقصة الرجل الذي عانقه رونالدو، يستعرضها FilGoal.com والتي تداولتها وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة.

الرواية الأولى:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رواية حول الرجل الذي عانقه رونالدو، إذ يدعى ألبيرت فانتراو.

وتقول الرواية – غير المؤكدة- على لسان رونالدو: "عليّ أن أشكر صديقي القديم ألبرت فانتراو على النجاح الذي وصلت له حتى الآن. لقد لعبنا سويا عندما كنا صغارا.

وعندما جاءت أكاديمية سبورتنج لشبونة لانتقاء لاعبين، قالوا لنا من يسجل أكثر سينضم لنا.. فريقنا فاز بنتيجة 3-0، أحرزت الأول وفانتراو سجل الثاني.

وفي الهدف الثالث، راوغ فانتراو أكثر من لاعب بجانب حارس المرمى ولم يبق سوى أن يسجل في المرمى، ولكنه مرر لي الكرة وأحرزت الثالث وانضممت للأكاديمية.

وعقب المباراة سألته لماذا مررت لي الكرة؟ أجاب "أنت أفضل مني يا كريستيانو"!.

إلى هنا انتهت الرواية، ولكن لم يكتف الصحفيون بذلك .. بل ذهبوا إلى منزل ألبرت ليسألوه عن القصة والذي أكدها تماما.

ولوحظ أن فانتراو لا يعمل ولكنه يملك سيارة ومنزل، فكان السؤال من أين لك هذا؟ أجاب: "كل هذا من كريستيانو".

هذا عن الرواية الأولى.

الرواية الثانية (الأقرب للحقيقة)

كما قالت صحيفتي (لا جازييتا ديللو سبورت) الإيطالية و(الموندو) الإسبانية إن رونالدو أنقذ حياة شقيقه ويدعى هوجو أفييرو بعد التتويج بدوري الأبطال.

فقد اشترط هوجو شقيق رونالدو على أخيه أن يفوز بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد مقابل أن يقلع عن إدمان الكحول والمخدرات.

هوجو قال لرونالدو: "لو فزت بدوري الأبطال سأقلع عن الكحوليات".

هوجو كان مدمنا للكحول مثل والدهما الذي رحل عن الدنيا بأزمة صحية في 2005 بسبب إسرافه في الشرب.

الحالة العاطفية التي أظهرها رونالدو لشقيقه الذي طالما نصحه بالإقلاع أكثر من مرة عن الكحوليات حتى لا يفقد واحدا جديدا من أسرته.

رونالدو نجح في التتويج بدوري الأبطال، ويبقى صراع شقيقه مع الزجاجة.. الأمر الآن في يده.