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راتب اللاعب يحدده انتشاره على Facebook و Twitter

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راتب اللاعب يحدده انتشاره على Facebook و Twitter راتب اللاعب يحدده انتشاره على Facebook و Twitter

برشلونة، (إفي): تواصل مشاهير كرة القدم مع معجبيهم عبر مواقع الانترنت الاجتماعية يترجم إلى أموال، وكلما كان التواصل أكبر، كلما حققت الأندية عائدات أكبر بفضل التسويق.

ويوضح الباحث الألماني بيرند فريك خلال مؤتمر أكاديمي بمدينة برشلونة حول علاقة الاقتصاد بكرة القدم بعض النقاط التي تجذب أرباحا للأندية غير متعلقة بإنجازات لاعبيهم في المباريات.

ويشرح فريك "الكثير من الفتيات في سن 14 أو 15 تشترين قمصان لاعبين بسبب وسامتهم واهتمامهم بمظهرهم بغض النظر عن أدائهم في الملعب، الأندية تستغل تلك الشعبية لتحقيق عائدات ضخمة من مبيعات القمصان ومقتنيات تحمل اسم اللاعبين المحبوبين".

ويشير الباحث الى أن بعض الأندية تفرض على نجومها التواصل مع المعجبين عبر الانترنت، أكثر من اهتمامها بمستواهم في التدريبات، والأمر ينعكس بالتبعية على اللاعب، الذي يرغب في قضاء ساعات على الانترنت أكثر من ساعات اللعب.

ويتحدد راتب اللاعب بناء على عدة عوامل، من بينها السن، وأرقامه في الموسم

الماضي، وعدد مشاركاته الدولية، والأهداف المسجلة، وطبيعة مركزه، ويوجد عامل آخر مهم هو نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على أهمية استغلال هذا الأمر في جذب استثمارات وتطوير الفرق بها.

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