4236 صوت للسيسي مقابل 242 صوت لصباحي في 7 لجان بالوادي الجديد

أسفرت نتائج الفرز بلجنة بلاط المدينة عن حصول السيسى على 1032 صوت وصباحى على 117 صوت والأصوات الباطلة 177 صوت ، وبلجنة الزيات حصل السيسى على 88 صوت مقابل 4 أصوات لصباحى والأصوات الباطلة 4 أصوات ، لجنه أولاد عبدالله حصل السيسى على 251 صوت مقابل وصباحى 37 صوت والأصوات الباطلة 177 صوت ، لجنة تنيدة حصل السيسى على 668 صوت وصباحى 37 صوت والأصوات الباطلة 79 صوت .

وجائت نتيجة مركز زخيرة بحصول السيسي على 85 صوت وصباحى 12 صوت والأصوات الباطلة 25، وعين عيش حصل السيسى على 124 صوت وصباحى 10 أصوات والأصوات الباطلة 12 صوت ، والبشندى حصل السيسى على 105 صوت وصباحى 25 صوت والأصوات الباطلة 39 صوت .