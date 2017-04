X-Men: Days of Future Past يسيطر عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم Coming Home حيث حصد 8.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Neighborsالى المرتبة الرابعة مع 8.2 مليون دولار أيضاً، كما تراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الثالثة مع 11.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Godzilla من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 34.5 مليون دولار ودخل فيلم X-Men: Days of Future Past مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 171 مليون دولار.

في أميركا، تراجع أيضاً فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الخامسة مع 10 مليون دولار، وتراجع فيلم Neighbors الى المرتبة الرابعة حيث جمع 17.2 مليون دولار ودخل فيلم Blended مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 18.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Godzilla من المرتبة الأولى الى الثانية مع 39.4 مليون دولار ودخل فيلم X-Men: Days of Future Past مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 111 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Grace of Monaco من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 3448 مشاهد، وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الرابعة مع 3501 مشاهد، وتقدّم فيلم Bad Neighbours من المرتبة الرابعة الى الثالثة حيث شاهده 3921 شخص، وتراجع فيلم Godzilla من المرتبة الأولى الى الثانية مع 7022 مشاهد، ودخل فيلم X-Men: Days of Future Past مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12779 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 حيث حصد 578 ألف جنيه، وعاد فيلم Captain America: The Winter Soldier الى المرتبة الرابعة مع 738 ألف جنيه، وتراجع فيلم "سالم أبو أخته" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 760 ألف جنيه، وتقدم فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الثانية مع 922 آلف جنيه ودخل فيلم Godzilla مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 50 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Freezer مباشرة في المرتبة الخامسة مع 10794 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Chef في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 15235 مشاهد، وتراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 16120 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Godzilla من المرتبة الأولى الى الثانية مع 61252 مشاهد، ودخل فيلم X-Men: Days of Future Past مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 172043 شخص.