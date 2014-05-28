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الاتحاد السكندري يفاوض شافير خلفا للافاني

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الاتحاد السكندري يفاوض شافير خلفا للافاني الاتحاد السكندري يفاوض شافير خلفا للافاني

دخل الاتحاد السكندري في مفاوضات مع الألماني وينفريد شافير ليخلف المدير الفني الفرنسي دينيس لافاني عقب نهاية الموسم.

وكان لافاني قد أخبر إدارة الاتحاد بقرار رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعدما قاد الاتحاد لتقديم عروض رائعة في الدوري هذا الموسم.

وقال محمود مشالي رئيس الاتحاد لـFilGoal.com "فتحنا خطا من المفاوضات مع شافير، ومازلنا ندرس العديد من السير الذاتية لمدربين آخرين".

وتابع "هناك أيضا طلعت يوسف المدير الفني القدير فهو يأتي ضمن أولوياتنا لقيادة الفريق".

ويتولى شافير مسؤولية قيادة منتخب جامايكا حاليا بينما قاد الكاميروني من 2001 إلى 2004 ثم العين والأهلي في الإمارات.

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