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الداخلية: لن نبيع سمير للزمالك

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الداخلية: لن نبيع سمير للزمالك الداخلية: لن نبيع سمير للزمالك

اتخذ عادل رفعت رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية وعلاء عبد العال المدير الفني للفريق قرارا بعدم بيع أحمد سمير الجناح الأعسر لنادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عبر قناة القاهرة والناس أنه حصل على توقيع أحمد سمير، وذلك دون إتمام التفاوض مع الداخلية.

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "علمنا بمفاوضات الزمالك مع أحمد سمير عبر وسائل الإعلام، واجتمعت مع رئيس النادي وقررنا عدم بيع اللاعب".

وأضاف "هناك عروضا من الزمالك والإسماعيلي لضم اللاعب ولكننا لن نبيعه".

يذكر أن الزمالك يفاوض عددا كبيرا من اللاعبين بعد ثلاثي اتحاد الشرطة، فقد حصل على توقيع أيمن حفني، وأرسل بعثة للتفاوض حول توقيع ويليام جيبور وأحمد حسن مكي.

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