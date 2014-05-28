مؤشرات أولية : تقدم السيسى على صباحى فى 7 لجان فرعية بقنا

أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عن منافسة حمدين صباحى فى 7 لجان انتخابية بمحافظة قنا ففى لجنة معهد قفط النموذجى الأبتدائى بلغ إجمالى الحضور 1474 وببلغ عدد الأصوات الباطلة 61 صوتا والصحيحة 1413 وحصل السيسى عبى 1425 فيما حصل صباحى على 48 صوتا.

وفى مدرسة البراهمة الإعدادية بقفط بلغ إجمالى الحضور 1871 صوتا وبلغ الباطل 57 صوتا والصحيح 1814 وحصل السيسى على 1744 وصباحى على 70 صوتا.

وفى مدرسة عبدالحليم دنقل الأبتدائية بلغ إجمالى الحضور 1011 والصحيح 988 والباطل 23 وحصل السيسى على 956 والصباحى 32 صوتا .

وفى مدرسة أبوحزام الأيتدائية بنجع حمادى بلغ الحضور 689 صوتا والباطل 7 وحصل السيسى على 666 صوتا وصباحى 16 صوتا.

وفى لجنة رقم 26 بمدرسة ابتجارة المتقدمة بمنطقة الشئون بمدينة قنا يلغ اجمالى الحضور 2585 والياطل 119 وحصل السيسى على 2770 وصباحى 96 صوتا.

وفى لجنة رقم 27 بمدرسة السلام الثانوية يالشئون بلغ اجمالى الحضور 1780 والباطل 78 والسيسى 1652 وصباحى 70 صوتا.

وفى اللجنة رقم 28 بنفس المدرسة بلغ الحضور 1901 والباطل 47 والسيسى 1813 وصباحى 41 صوتا.