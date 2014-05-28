7892 صوت للسيسي مقابل 394 صوت لحمدين في 7 لجان بشمال سيناء

أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بلجان شمال سيناء في مدرسة أل جرير قسم بئر العبد حصول السيسى على 567 صوت وحمدين 24 صوت والأصوات الباطلة 21 صوت ،مدرسة الميدان الابتدائية حصول السيسى على 394 صوت وحمدين 18 صوت والأصوات الباطلة 30 صوت ، مدرسة الكوثر الشيخ زويد حصل السيسي على 1390 صوت وحمدن 95 صوت والأصوات الباطلة 123 ، لجنة رقم 1 مدرسة المساعيد لتعليم اللأساسي 1603 لصالح السيسي و106 باطل و84 لصالح حمدين .

وجائت نتيجة لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بالعريش حضور 2072 ناخب ، وحصول السيسى على 1870 صوت ، وحصول صباحى على 62 صوت ، و 140 صوت باطل، لجنة رقم 10 مدرسة المريح الابتدائية حضور 1140 وجائت الأصوات الباطلة 121 صوت وحصل السيسى على 952 صوت وحمدين 67 صوت ، لجنة الكوثر سيدات بالشيخ زويد إجمالى الحضور 767 ناخب وحصل السيسى على 715 وصباحى حصل على 18 صوت ، و34 صوت باطل ، لجنة نخل بشمال سيناء عن 518 صوت للسيسى مقابل 26 لحمدين، و39 صوتا باطلًا، من أجمالى 583 صوت.