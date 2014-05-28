إبعاد 19 مصريًا من الكويت على خلفية مشاجرة بينهم على "ركن" سيارة

قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بإبعاد 19 مقيمًا مصريًا عن البلاد على خلفية مشاجرة اندلعت بينهم، أمس، فى منطقة جليب الشيوخ جنوبى العاصمة الكويت على "ركن سيارة" أحدهم.

وأضاف المصدر، الذى فضّل عدم نشر اسمه، أن إدارة الإبعاد (تابعة للداخلية) تسلّمت صباح اليوم المصريين الـ19 تمهيدًا لترحيلهم عن البلاد بسبب مخالفتهم القوانين الكويتية.

وتسبّب "رَكن السيارة" فى نشوب مشاجرة، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء (آلات حادة)، فى إصابة 5 من المصريين بطعنات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفروانية (جنوبى العاصمة) لتلقى العلاج، بحسب المصدر.

وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على المشتركين فى المشاجرة، وتمت إحالتهم إلى المباحث الجنائية.وأوضح المصدر أن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف بين شخصين على ركن السيارة، فتشابكا بالأيدي، واستدعى كل منهما أقاربه، وتجددت المشاجرة، وألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى المباحث الجنائية.

والجمعة الماضي، اتخذت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا مماثلاً بإبعاد 21 سوريًا من البلاد، على خلفية مشاجرة بين عائلتين، بحسب بيان للوزارة آنذاك.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن القرار جاء على خلفية مشاجرة بدأت بين ثلاثة من أفراد عائلتين سوريتين، يوم الخميس الماضي، قرب مركز النصر الرياضى (مركز تسوق تجارى ) فى منطقة الري، فى محافظة الفروانية، جنوب غربى العاصمة الكويت