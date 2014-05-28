تقدم السيسي علي صباحي في اللجنة 12و13 بمركز ساحل سليم

قالت غرفة عمليات الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بأسيوط، إن السيسي يواصل تفوقه على حمدين ففي اللجنة 12 بمدرسة النصر بالعفادرة ساحل سليم اجمالي المقيدين 3598 صوت منهم 1243 الباطل 72 صحيح 1171 حمدين 71 السيسي 1101 .

وفي اللجنة 13 بنفس المقر عدد ناخبيها 3366 صوت منهم 636 صحيح باطل 21 حصل حمدين علي 31 والسيسي علي 602 .

وقال هلال عبدالحميد رئيس الغرفة ان التيارات الاسلامية صوتت باللجان وابطلت اصواتها خاصة وان ورقة التصويت صغيرة واحتمالات الخطأ فيها نادرة وبالتالي فان الاصوات الباطلة تعبر عن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية.