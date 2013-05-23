بريطانيا تحقق في هجوم لندن وبشأن إرتباطه بجماعات إرهابية في نيجيريا

تحقق الحكومة البريطانية في إمكانية أن الهجوم الوحشي، الذي خلف قتيلاً قرب ثكنة عسكرية في لندن، له إرتباط بجماعات إرهابية في نيجيريا، فيما أكدت السلطات البريطانية أن القتيل جندي يخدم في القوات المسلحة

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وقال أحد المحققين بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية إن الشرطة إعتقلت منفذي الهجوم بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما، حيث نقلا إلى مستشفيين منفصلين.

وفي نفس السياق، ألقت الشرطة البريطانية القبض على مجموعة كانت تعترض على حادثة القتل وقامت بإطلاق صواريخ على الشرطة، فيما تم إعتقال رجلين بعد هجمات منفصلة على المساجد.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن ثمة “مؤشرات قوية” على أن الهجوم متصل بالإرهاب.

وأضاف كاميرون قبل قطع زيارة يقوم بها لباريس “إنها أفظع جريمة”. وأضاف “تبحث الشرطة بصورة عاجلة عن الحقائق الكاملة بشأن هذه القضية لكن توجد دلائل قوية على أنه حادث إرهابي.

وأدان كاميرون الحادثة ووصفها بأنها “جريمة تثير صدمة”. وطلب كاميرون من وزير الداخلية الدعوة فورا لاجتماع لجنة كوبرا التي تضم وزراء ومسؤولين أمنيين.

وكان هجوم قد وقع في جنوب شرق لندن بحي وولويتش، الأربعاء، على مبعدة عدة كتل سكنية من ثكنات المدفعية الملكية، إذ وردت تقارير بمهاجمة رجلين لثالث.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان إن المهاجمين كانا يصرخان “الله أكبر”. ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن شهود آخرين قولهم إنه تم قطع رأس الضحية.

وقال شهود إن الرجلين جرحا جراء طلقات نارية من الشرطة ومن عدد من الأسلحة الاخرى- من بينها سكين – وشوهدا في الشارع الذي تناثرت فيه الدماء.

وقال مسؤولان مطلعان في الحكومة البريطانية إن الهجوم يبدو أنه مدفوع أيديولوجيا بالإسلام الراديكالي، وتحدثا شريطة عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن التحقيق الجاري.

وأضافا أن تصنيفهما للهجوم لا يستند فقط إلى لقطات مصورة لما يبدو أنه أحد المهاجمين ينتقد الحكومة البريطانية.